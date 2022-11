PS Plus Dezember 2022: Spiele für PS5 und PS4 angekündigt

Sony hat die PS Plus Essential-Spiele für Dezember 2022 angekündigt. Die Überraschung hält sich für alle Leser, die unsere gestrigen Meldungen verfolgt haben, durchaus in Grenzen. Denn einmal mehr kam es vor der Ankündigung zu einem Leak.

Demnach können Spieler mit einer entsprechenden PlayStation Plus-Mitgliedschaft im Dezember die drei Spiele „Mass Effect“ in der Legendary Edition, „Biomutant“ und „Divine Knockout“ entgegennehmen. Nachfolgend sind einige Eckdaten zu den Spielen aufgelistet, inklusive der Metascores.

PlayStation Plus im Dezember 2022

Mass Effect Legendary Edition (PS4)

Im Mai 2021 veröffentlicht

Metascore: 87

User-Score: 6.5

Regulärer Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Biomutant (PS5 | PS4)

Im Mai 2021 erschienen

Metascore PS5-Version: 69

User-Score PS5-Version: 8.0

Regulärer Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Divine Knockout (PS5 | PS4):

Erscheint am 6. Dezember 2022

PlayStation Plus-Abonnenten, die schon länger dabei sind, wissen es bereits: Sofort nach der Ankündigung können die neuen Spiele für PS Plus Essential nicht heruntergeladen werden. Stattdessen müssen sich Spieler eine weitere Woche gedulden. Freigeschaltet werden neue Spiele der Essential-Stufe mit nur wenigen Ausnahmen in der Regel am ersten Dienstag eines Monats. Im Dezember ist es zugleich der Nikolaustag – also der 6. Dezember 2022.

Zu beachten ist außerdem, dass mit der Freischaltung der PS Plus Essential-Spiele für Dezember 2022 die für November 2022 bereitgestellten Spiele aus dem Angebot verschwinden werden. Wollt ihr sie dauerhaft spielen, müsst ihr sie vor der Frist in eure persönliche Bibliothek packen.

PS Plus Extra und Premium

Seit der Einführung des dreistufigen PlayStation Plus-Programmes erhalten Abonnenten der höheren Stufen Extra und Premium zweimal im Monat einen Spielenachschub. Denn neben der Essential-Sammlung werden auch die anderen Bibliotheken gefüllt.

Bis zur Ankündigung der Extra- und Premium-Spiele für Dezember 2022 vergehen noch zwei Wochen, sofern Sony beim bisherigen Rhythmus bleibt. Das heißt, am 14. Dezember werden wir voraussichtlich erfahren, welche PS Plus Extra/Premium-Titel hinzukommen werden. Am 20. Dezember sollte dann deren Freischaltung erfolgen.

PS Plus im Januar 2023

Auch die PS Plus-Spiele für Januar 2023 sind in Reichweite. Weihnachten steht vor der Tür und der Jahreswechsel lässt nur noch wenige Wochen auf sich warten.

Auch für das neue Jahr können die Termine vorhergesagt werden, da Sony in der Regel an der üblichen Termingestaltung festhält. PS Plus-Essential-Spiele werden am ersten Dienstag eines Monats veröffentlicht und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Die Ankündigungen und Freischaltungen der Extra- und Premium-Spiele erfolgen jeweils zwei Wochen später.

Für PS Plus im Januar 2023 bedeutet das voraussichtlich:

Essential-Ankündigung am 28. Dezember 2022

Essential-Freischaltung am 3. Januar 2023

Extra/Premium-Ankündigung am 11. Januar 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 17. Januar 2023

Das dreistufige PlayStation Plus-Programm startete in diesem Jahr mit den Optionen Essential, Extra und Premium. Welche Vorteile diese Stufen haben und was sie kosten, erfahrt ihr in dieser Meldung.

