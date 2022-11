Tales of Symphonia: Story-Trailer zur kommenden RPG-Neuauflage

Tales of Symphonia:

Im September kündigte Bandai Namco Entertainment „Tales of Symphonia Remastered“ an. Neben der Nintendo Switch erscheint die Neuauflage des japanischen Rollenspiels auch für PS4 und Xbox One.

Nachdem der Veröffentlichungstermin in diesem Monat mit einem Trailer bestätigt wurde, dürft ihr jetzt den nächsten Trailer ansehen. Hier steht voll und ganz die Handlung im Fokus.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Die Legende besagt, dass ein Auserwählter eines Tages den Turm der Erlösung besteigen und eine sterbende Welt retten wird,“ steht in der offiziellen Beschreibung. In der Haut von Lloyd Irving und seinen Freunden begebt ihr euch auf eine abenteuerliche Reise. Dabei erkundet ihr eine lebendige Spielwelt, in der sich viele unvergessliche Charaktere aufhalten. Alle Figuren wurden von dem Künstler Kosuke Fujishima entworfen.

Das Entwicklerteam hat die Spielmechaniken nicht nur verbessert, sondern auch grafisch erweitert. Zudem bekommt ihr überarbeitete Zwischensequenzen zu Gesicht, die Anime-Fans gefallen werden.

In technischer Hinsicht bietet Bandai Namco eine Full-HD-Auflösung und 30 Bilder pro Sekunde an. Lediglich im Handheld-Modus der Switch beträgt die Auflösung 720p.

Spielt mit drei Freunden zusammen

Übrigens gibt es zusätzlich einen lokalen Koop-Modus, in dem ihr mit bis zu drei Freunden zusammenspielen könnt. Hunderte von Angriffen und Zaubersprüchen lassen sich hier miteinander kombinieren.

Weitere Meldungen zum Spiel:

„Tales of Symphonia Remastered“ kommt am 17. Februar nächsten Jahres auf den Markt.

Weitere Meldungen zu Tales of Symphonia Remastered.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren