The Callisto Protocol: Rund 150 Mitarbeiter von Sonys Visual Arts- und Malaysia-Teams beteiligt

"The Callisto Protocol" entstand beim noch recht neuen Studio Striking Distance. Doch auch Sony beteiligte sich mit rund 150 Mitarbeitern an der Entwicklung.

Die Veröffentlichung von „The Callisto Protocol“ steht unmittelbar bevor. Erscheinen wird das Debütprojekt der Striking Distance Studios Anfang Dezember für Konsolen und PC.

Wie inzwischen durchsickerte, waren an der Entwicklung des Titels rund 150 Mitarbeiter der Visual Arts- und Malaysia-Teams von PlayStation beteiligt. Das geht aus den Credits des Spiels hervor, die auf Resetera gepostet wurden.

Schon in früheren Berichten war die Rede davon, dass das Visual-Arts-Team von Sony an „The Callisto Protocol“ Hand anlegte und an einer Reihe von Features mitwirkte, darunter Cinematics samt Motion-Capture. Die genaue Personalstärke war zum damaligen Zeitpunkt allerdings nicht bekannt.

Season Pass-Ankündigung sorgte für Wirbel

Während viele Spieler dem mit „Dead Space“ vergleichbaren Titel entgegenfiebern, wurde in Laufe des Monats bekannt, dass der Season Pass von „The Callisto Protocol“ neue Todesanimationen für Jacob und seine Feinde enthalten wird. Daraufhin reagierte der Schöpfer Glen Schofield auf die Vorwürfe, die Entwickler würden Inhalte aus dem Hauptspiel zurückhalten.

Bei „The Callisto Protocol“ handelt es sich um einen erzählerischen und auf den Einzelspieler fokussierten Titel. Die zusätzlichen Inhalte nach der Veröffentlichung sollen den Spielern Anreize geben, auch weit nach der Veröffentlichung zum Spiel zurückzukehren. Mindestens ein Jahr lang soll der Support aufrecht gehalten werden.

„The Callisto Protocol“ ist ein neues Werk des Game-Directors Glen Schofield, der auch die „Dead Space“-Reihe maßgeblich mitgestaltete. In seinem neusten Projekt verschlägt es die Spieler auf den bekannten Jupiter-Mond Kallisto, auf dem sich ein Gefängnisausbruch in einen gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod verwandelt.

Die Veröffentlichung von „The Callisto Protocol“ ist für den 2. Dezember 2022 auf PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S und Xbox One vorgesehen. Mit welcher Downloadgröße sich Käufer der PS5-Fassung arrangieren müssen, wurde kürzlich auf dem Twitter-Account PlayStation Game Size mitgeteilt. Ebenfalls wurde bekannt, dass Spieler mit einem umfangreichen Day One-Update rechnen sollten.

