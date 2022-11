The Witcher: Spin-off zu den Ratten in der Pre-Production-Phase?

The Witcher:

Unbestätigten Berichten zufolge wird derzeit an einem Spin-off zur Netflix-Serie von "The Witcher" gearbeitet. In den Mittelpunkt sollen dieses Mal die Ratten rücken, die Lesern der Romane sicherlich ein Begriff sein dürften.

Wird an einem Spin-off zur Netflix-Serie von "The Witcher" gearbeitet?

Bekanntermaßen wird nach den erfolgreichen beiden ersten Staffeln derzeit an einer dritten Netflix-Season zu „The Witcher“ gearbeitet, die im Sommer des kommenden Jahres an den Start gebracht wird.

Aktuellen und unbestätigten Berichten zufolge sind Netflix‘ Pläne mit der „The Witcher“-Marke noch lange nicht abgeschlossen. Stattdessen berichtet Redanian Intelligence, dass sich ein Spin-off zur Netflix-Serie in Arbeit befindet, das sich um die aus den Romanen bekannten Ratten drehen wird. Bei den Ratten haben wir es mit einer Gruppe von nilfgaardischen Außenseitern zu tun, die in den Büchern eine wichtige Rolle spielen, da sich Ciri ihnen zwischenzeitlich anschließt.

Weiter heißt es, dass sich das Spin-off zu den Ratten in Südafrika in der Vorproduktion befindet und nach der dritten Season veröffentlicht werden soll, um den Fans die Wartezeit auf die vierte Staffel zu versüßen.

Erste Darstellerin des Spin-offs bekannt? (kleine Spoiler)

Da die Ratten in der im Sommer 2023 startenden dritten Season einen Auftritt haben werden, dürfte schon jetzt die erste Darstellerin feststehen, die die nilfgaardischen Außenseiter im Spin-off verkörpern wird. Halten die Verantwortlichen nach der dritten Season an den Schauspielern fest, dann wird Christelle Elwin aller Voraussicht nach in der Rolle von Mistle zu sehen sein.

„Mistle ist ein Mitglied der Ratten, einer Gruppe von Teenagern, die von den Reichen stehlen und sich selbst etwas geben – und manchmal auch den Armen. Sie ist hart im Nehmen, misstrauisch gegenüber allen und sinnt auf Rache, bis ein zufälliges Treffen alles verändert“, hieß es in der offiziellen Beschreibung, als Elwin für die dritte Season von „The Witcher“ gecastet wurde.

Als Showrunnerin des noch nicht offiziell angekündigten Spin-offs wird laut Redanian Intelligence Haily Hall fungieren, die bereits über reichlich Erfahrung mit der „The Witcher“-Reihe verfügt.

Weitere Meldungen zum Thema:

Langweilig werden dürfte Fans der Marke in den kommenden Wochen sicherlich nicht. Beispielsweise startet im Dezember das „The Witcher“-Spin-off „Blood Origin“ mit Michelle Yeoh in der Hauptrolle, während der Rollenspiel-Hit „The Witcher 3: Wild Hunt“ am 14. Dezember 2022 mit einem kostenlosen Upgrade für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S versorgt wird.

