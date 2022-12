Fallout: TV-Serie erzählt eine neue Geschichte – Referenzen zu den Spielen versprochen

Auch das Endzeit-Rollenspiel „Fallout“ gehört zu den Videospielen, die in Form einer TV-Serie den Sprung in ein neues Medium wagen. Für die Umsetzung sind in diesem Fall die Amazon Studios verantwortlich.

In einem aktuellen Interview sprach Bethesda Softworks‘ Todd Howard über die Arbeiten an der TV-Serie und wies darauf hin, dass es in der Vergangenheit bereits Angebote für mögliche „Fallout“-Filme beziehungsweise entsprechende Serien gab. Vor allem der kommerzielle Erfolg von „Fallout 3“ im Jahr 2008 hätte mehrere Interessenten auf den Plan gerufen. Da Videospielverfilmungen seinerzeit den zweifelhaften Ruf genossen, sich zu sehr von ihren Vorlagen zu entfernen, habe sich Bethesda Softworks jedoch bewusst gegen einen Film entschieden.

Erst das Angebot der Amazon Studios, eine TV-Serie mit einer Geschichte aus der Feder der beiden Head-Writer Lisa Joy und Jonathan Nolan zu produzieren, hätte Howard und sein Team überzeugt.

Ein Abstecher in die Welt von Fallout

„Als die Leute einen Film machen wollten, wollten sie die Geschichte von Fallout 3 oder Fallout 4 erzählen, was für uns eher ‚meh‘ war. In diesem Fall hieß es, dass wir etwas machen wollten, das in der Welt von Fallout existiert. Es wird keine Geschichte eines Spiels nacherzählt. Es ist im Grunde ein Bereich der Karte, der uns eine Geschichte erzählen lässt, die in die Welt passt, die wir gebaut haben, gegen keine der Regeln verstößt, sich auf Dinge in den Spielen beziehen kann, aber keine Nacherzählung der Spiele ist“, so Howard.

„Es existiert in derselben Welt, ist aber einzigartig, also trägt es dazu bei“, heißt es weiter. „Es können auch Leute, die die Spiele nicht gespielt und erfahren haben, wie cool und verrückt Fallout ist, die Serie anschauen.“ Abschließend wies Howard darauf hin, dass er vor allem von den Sets der TV-Serie und der Liebe zum Detail, der von den kreativen Köpfen hinter der Serienadaption an den Tag gelegt wird, begeistert ist.

Die TV-Serie zu „Fallout“ erscheint 2023 exklusiv auf Amazon Prime.

