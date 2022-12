Neon White: Eines der bestbewerteten Spiele des Jahres kommt endlich auf die PlayStation

Am heutigen Abend haben der Publisher Annapurna Interactive und der Entwickler Ben Esposito bekanntgegeben, dass sie das First-Person-Actionspiel „Neon White“ in Kürze auch für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 veröffentlichen. Das Abenteuer, das im vergangenen Juni für die Nintendo Switch und den PC erschien, wird am 13. Dezember 2022 auf den Sony-Konsolen einschlagen.

Erkämpft euch einen Platz im Himmel!

Die Entwickler versprechen einen frischen Angang an Actionspiele mit einer höllisch cleveren Geschichte. In dieser wird White, ein Attentäter, der aus der Hölle handverlesen wurde, vor die Aufgabe gestellt, mit anderen Dämonenjägern in Konkurrenz zu treten, um sich einen Platz im Himmel zu verdienen. Es sei nie zu spät um Vergebung zu bitten.

Spielerisch kann man ein leicht kartenbasiertes Kampfsystem erwarten, das die Geschichte stets voranbringen soll. Ihr werdet „Seelenkarten“ sammeln, um die Feinde anzugreifen. Alternativ könnt ihr sie auch ablegen, um einzigartige Bewegungsfähigkeiten zu nutzen. Zudem kann man Bestzeiten ergattern, indem man die Karten kombiniert und Abkürzungen entdeckt.

Zumindest sollte man im Hinterkopf behalten, dass das Actionspiel bisher eines der bestbewerteten Spiele des Jahres ist. Auf Opencritic konnte es einen Wertungsschnitt von 89 Punkten erzielen und somit in der Jahresrangliste auf Platz 5 festbeißen.

Damit wir bereits einen Eindruck von „Neon White“ erhalten, haben die Verantwortlichen auch einen Trailer bereitgestellt.

