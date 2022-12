Sonic Frontiers: Erste Details zu den kostenlosen DLC-Inhalten des Jahres 2023

Anfang des vergangenen Monats läuteten die Entwickler von Sonic Team mit „Sonic Frontiers“ eine neue Ära ein und ebneten den Abenteuern des schnellsten Igels der Welt den Weg in das Genre der Open-World-Plattformer.

Wie Sega bekannt gab, wird es mit dem Launch im November aber noch lange nicht getan sein. Stattdessen wird bereits an zusätzlichen Inhalten gearbeitet, mit denen „Sonic Frontiers“ im Laufe des Jahres 2023 versehen wird. Laut der offiziellen Ankündigung dürfen sich die Spieler und Spielerinnen auf insgesamt drei Download-Pakete freuen, die im nächsten Jahr kostenlos veröffentlicht und „Sonic Frontiers“ durch die eine oder andere Neuerung bereichern werden.

Hinsichtlich der Inhalte, die im Detail geboten werden sollen, gingen Sonic Team beziehungsweise Sega bisher nicht konkret ins Detail und umrissen den geplanten Content stattdessen nur grob. Geplant sind zum einen neue Story-Inhalte, mit denen die Spielwelt und die Geschichte von „Sonic Frontiers“ erweitert werden. Auch von neuen Modi und exklusiven spielbaren Charakteren ist die Rede.

Im Zuge des ersten DLCs werden laut dem japanischen Publisher ein Juke Box-Modus, ein Foto-Modus und neue Herausforderungs-Modi geboten, während der zweite Content-Schwung Open-Zone-Challenges, ein neues Koko und weitere Inhalte hinzufügt. Den Schlusspunkt setzt das dritte Content-Update, mit dem erneut weitere Story-Inhalte und neue spielbare Charaktere Einzug in den Open-World-Plattformer halten.

Weitere Details zu den geplanten Download-Inhalten werden laut offiziellen Angaben zu gegebener Zeit folgen. „Sonic Frontiers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

New modes, new Koco, new…playable characters!? More Sonic Frontiers content coming your way next year! pic.twitter.com/MoZ8Gtj4Ro

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) November 30, 2022