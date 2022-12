Star Wars Eclipse: Spielerisch keine Kopie von Detroit – Infos weiter unter Verschluss

Im vergangenen Jahr kündigten die „Heavy Rain“-Macher von Quantic Dream das Story-Adventure „Star Wars Eclipse“ offiziell für bisher nicht näher genannte Plattformen an.

Während uns Insider beziehungsweise die Gerüchteküche in den letzten Monaten mit diversen unbestätigten Details versorgten, hielten sich die Verantwortlichen von Quantic Dream bisher vornehm zurück. Wie David Cage im Interview mit IGN einräumte, werden sich die Spieler und Spielerinnen auch noch ein wenig in Geduld üben müssen, ehe mit handfesten Informationen und Eindrücken zu „Star Wars Eclipse“ zu rechnen ist.

Zwar gibt es intern einen Zeitplan für die Veröffentlichung neuer Details, bis dahin werden die Informationen von Quantic Dream allerdings bewusst unter Verschluss gehalten.

Cage verspricht eine ganz neue Spielerfahrung

Ein interessantes Detail ließ sich Cage allerdings schon jetzt entlocken und versprach, dass es sich bei „Star Wars Eclipse“ um eine ganz neue Spielerfahrung und nicht etwa eine spielerische Kopie von „Detroit: Become Human“ handeln wird. Cage dazu: „Wir haben viel Zeit damit verbracht, uns unsere Welt in 10, 15, 20 Jahren vorzustellen – wie würde die Technologie aussehen? Glauben wir, dass Androiden Teil unserer Gesellschaft sein würden? In meinen Augen ist Star Wars eine ganz andere Kulisse – es ist weit, weit weg, wie Sie wissen. Es wird also etwas Anderes.“

„Star Wars wird kein Re-Skin von Detroit sein. Die beiden Spiele werden sehr unterschiedlich sein, sehr unterschiedlich, obwohl wir natürlich auch das anwenden werden, was wir gelernt haben. Aber es wird auf keinen Fall eine Kopie sein. Es wird eine ganz andere Erfahrung darstellen“, führte Cage aus.

Wann „Star Wars Eclipse“ erscheinen wird, ist weiterhin unklar. Wie sich zuletzt abzeichnete, ist der Release aber noch ein paar Jahre entfernt.

