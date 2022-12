Assassin’s Creed Mirage: Erscheint nach Verzögerungen erst im August 2023 – Gerücht

Ubisoft wird mit „Assassin’s Creed Mirage“ im kommenden Jahr einen weiteren Teil der populären Reihe auf den Markt bringen. Bisher verzichtete das Unternehmen allerdings auf die Nennung eines Veröffentlichungstermins.

Doch es scheint, dass der Zeitraum inoffiziell neu eingegrenzt wurde. Einem Bericht von Insider Gaming zufolge wird Ubisoft „Assassin’s Creed Mirage“ im August 2023 veröffentlichen, nachdem das Spiel intern zweimal verschoben wurde.

Das letzte Spiel für Last-Gen-Konsolen

Offiziell ist diese Angabe freilich nicht und in den kommenden Monaten könnte es durchaus zu Planänderungen kommen, selbst wenn Ubisoft momentan von einem August-Release ausgeht. Beachtlich ist aber, dass „Assassin’s Creed Mirage“ den bisherigen Prognosen zufolge Anfang 2023 erwartet wurde.

Bei „Mirage“ soll es sich um das letzte „Assassin’s Creed“-Spiel für die Konsolen der letzten Generation handeln. Den heutigen Spekulationen zufolge könnten die Hardware-Einschränkungen und die damit verbundenen Herausforderungen der Grund für die wiederholte Verschiebung sein.

Im neuen Teil wird Basim, der bereits in „Assassin’s Creed Valhalla“ zu sehen war, in einem neuen Abenteuer, das Elemente der arabischen und muslimischen Mythologie enthält, zur Zeit des islamischen Goldenen Zeitalters durch Bagdad reisen.

„Assassin’s Creed Mirage“ befindet sich für PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S und Xbox One in der Entwicklung. Wann genau der Titel im kommenden Jahr erscheinen wird, werden wir voraussichtlich in den nächsten Monaten erfahren.

Fest steht bereits: Das Projekt wird kleiner sein als ein traditioneller „Assassin’s Creed“-Titel und in der Standardversion mit rund 50 Euro zu Buche schlagen.

Neben „Assassin’s Creed Mirage“ wurden in diesem Jahr weitere „Assassin’s Creed“-Projekte angekündigt, darunter „Hexe“, „Jade“ und „Red“. Hinzukommen ein Multiplayer-Spiel und ein Community-Hub namens „Infinity“, sodass Fans der Reihe in den kommenden Jahren eine ordentliche Dosis „Assassin’s Creed“ bekommen, die hoffentlich nicht zu einer Überdosis wird.

Veröffentlicht wird „Assassin’s Creed Red“ Gerüchten zufolge im Jahr 2024 oder möglicherweise auch erst 2025. „Assassin’s Creed Hexe“ soll für 2026 geplant sein.

