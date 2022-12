Digimon Survive: Verkaufszahlen mit dem ersten Meilenstein – Entwickler bedanken sich

Nach mehreren Verschiebungen veröffentlichte Bandai Namco Entertainment das Anime-Abenteuer „Digimon Survive“ in diesem Sommer unter anderem für die PlayStation 4.

Auch wenn die Arbeiten an dem Projekt zwischenzeitlich alles Andere als rund liefen, sind die Verantwortlichen des japanischen Publishers mit der kommerziellen Entwicklung zufrieden und gaben bekannt, dass „Digimon Survive“ kürzlich den ersten Meilenstein erreichte. Weltweit wurden demnach 500.000 Einheiten des Spiels verkauft.

Angesichts der Tatsache, dass „Digimon Survive“ mit seiner Mischung aus einer Visual-Novel und den strategischen Rollenspiel-Elementen eine relativ überschaubare Nische bedient, eine durchaus respektable Zahl.

„Wow! Digimon Survive wurde weltweit über 500.000 Mal verkauft! Vielen Dank an alle, die Digimon-Spiele unterstützt haben“, heißt es in einer kurzen Mitteilung. „Digimon Survive“ entstand zunächst bei den Entwicklern von Witchcraft. Nach mehreren verpassten Meilensteinen und Verschiebungen entschloss sich Bandai Namco Entertainment dazu, dem Studio das Vertrauen zu entziehen und die Fertigstellung den Entwicklern von Hyde zu überlassen.

Die Handlung von „Digimon Survive“ dreht sich um eine Gruppe von Teenagern, die bei einem Schulausflug von einer Gruppe wilder Digimon überfallen werden. Ihr übernehmt die Kontrolle über den Protagonisten Takuma Momozuka und erlebt eine komplett neue Geschichte in der Welt von „Digimon“.

„Digimon Survive“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlich. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann der Titel natürlich auch auf den aktuellen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S gespielt werden.

