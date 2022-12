Disney Speedstorm: Release in das kommende Jahr verschoben und CGI-Trailer

Das Free-to-Play-Rennspiel „Disney Speedstorm“ aus dem Hause Gameloft wird später als erwartet veröffentlicht. Erst im kommenden Jahr soll der Launch erfolgen, wie das Unternehmen heute bekanntgab. Zuvor war eine Markteinführung in diesem Jahr geplant.

Die Verschiebung von „Disney Speedstorm“ soll dabei behilflich sein, die Erwartungen zu erfüllen und den Spielern ein intensiveres Rennerlebnis zu bieten.

In einer Stellungnahme zur Verschiebung des Rennspiels heißt es: „Wir haben fleißig daran gearbeitet, ein fantastisches Rennerlebnis für Disney Speedstorm zu schaffen, das unsere Vision der aufregenden Magie einfängt, die Fans an ihren Lieblingsfiguren und -spielen von Disney und Pixar haben. Wir wollen, dass die Fans nicht nur unterhalten werden, sondern auch ein rasantes und wettbewerbsfähiges Rennerlebnis genießen, das sie auch in den kommenden Jahren noch spielen werden.“

Daher habe man nach „reiflicher Überlegung“ beschlossen, die weltweite Veröffentlichung von „Disney Speedstorm“ zu verschieben, um „unseren Erwartungen gerecht zu werden und den Spielern ein noch intensiveres Rennerlebnis, Anpassungsmöglichkeiten, Spielmodi und mehr zu bieten“.

Dankbar für das Feedback

Das Unternehmen sei dankbar für all das Feedback und die Unterstützung der Spieler, die Anfang des Jahres an der Beta teilnahmen. „Wir haben vor, die Fans mit regelmäßigen Updates über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten, während wir uns auf die Veröffentlichung zubewegen. Also haltet euch in den nächsten Wochen auf dem Laufenden“, heißt es weiter.

Mit „Disney Speedstorm“ versprechen die Entwickler zahlreiche Charaktere aus dem Disney-Universum, darunter Captain Jack Sparrow, Mulan, Mickey Mouse, Sulley, das Biest und mehr. Im Zuge der temporeichen Herausforderungen gilt es, die Werte jedes Rennfahrers zu verbessern und einzigartige Fähigkeiten zu nutzen.

„Disney Speedstorm“ soll 2023 für PS4, PS5, PC, Switch, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Sobald der finale Termin feststeht, erfahrt ihr es bei uns.

