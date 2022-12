Like a Dragon Ishin: Preorder-Boni umfassen Vorabzugriff und exklusive Waffen

Zum Abschluss der Woche stellten die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios die Boni vor, die auf euch warten, wenn ihr "Like a Dragon: Ishin" in der digitalen Version vorbestellt. Bestätigt wurden exklusive Waffen sowie ein Vorabzugriff auf das Spiel.

In Form eines Remasters wird das von der Community immer wieder eingeforderte Spin-off „Like a Dragon: Ishin“ Anfang des nächsten Jahres endlich den Weg in den Westen finden.

Versprochen werden nicht nur technische Verbesserungen und spielerische Anpassungen. Darüber hinaus dürfen sich Fans der Serie über ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten freuen, die in der originalen Fassung des Spin-offs aus dem Jahr 2014 nicht vertreten waren. Nachdem wir in dieser Woche bereits mit einem Gameplay-Trailer versorgt wurden, der uns einen Blick auf die verschiedenen Kampfstile ermöglichte, bestätigten die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios nun die Vorbesteller-Boni der digitalen Version.

Neben der Möglichkeit, schon ab dem 17. Februar 2023 auf das Spiel zuzugreifen, warten exklusive Waffen in Form der „Black Ship Canon“ sowie der beiden Schwerter „Kijinmaru Kunishige“ beziehungsweise „Tsuyano Usukurenai“.

Ein Abstecher in die Ära der Samurai

In „Like a Dragon: Ishin“ führt euer Weg in eine düstere Ära der Samurai. Im Jahr 1860 findet ihr euch im japanischen Kyoto wieder und schlüpft dabei die Rolle von Sakamoto Ryoma alias Kazuma Kiryu, der dem Ursprung einer gefährlichen Verschwörung auf den Grund geht. Begleitet wird er dabei von Goro Majima und anderen Yakuza-Größen, die sich Ryoma in dieser fiktiven Welt anschließen.

„Erlebe hautnahe Kämpfe, die Feuerwaffen und Schwerter aus der Feudalzeit kombinieren, während die Spieler zwischen vier verschiedenen Kampfstilen wechseln: Schwertkämpfer, Schütze, wilder Tänzer und Schläger. Eine große Auswahl an verschiedenen Waffen markiert den historischen Übergang zwischen klassischem Schwertkampf und moderner bewaffneter Kriegsführung“, heißt es zur spielerischen Umsetzung weiter.

Um das alte Japan auch westlichen Nutzern zugänglich zu machen, wurde die Remastered-Version des Spin-offs durch ein optionales Glossar ergänzt, das historische Details und Fakten zu den Charakteren, Geschehnissen und Schauplätzen umfasst.

„Like a Dragon: Ishin“ erscheint am 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Pre-order Like a Dragon: Ishin! digitally to receive 3 bonus weapons and 4-days Early Access to the game on February 17th!#LikeaDragonIshin pic.twitter.com/2jclvFskMP — RGG Studio (@RGGStudio) December 1, 2022

