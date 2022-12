PS Plus Premium: 60-Hz-Update für zwei Klassiker

PS Plus Premium:

Ab sofort können „Ape Escape“ und „Syphon Filter“ mit 60 Hz gespielt werden. Damit fällt die Performance deutlich flüssiger aus.

Ein flüssigeres Spielerlebnis

Bislang war unter anderem in Deutschland lediglich die PAL-Version der beiden Klassiker spielbar. Diese Fassung läuft mit nur 50 Hz, was für ein etwa 20 Prozent langsameres Spielerlebnis sorgt. Zudem sind an den Rändern schwarze Balken zu sehen, wie ihr sie von alten Röhrenfernsehern kennt. Die NTSC-Versionen hingegen laufen mit 60 Hz deutlich reibungsloser.

Der erste Klassiker, der mit 60 Hz ausgestattet wurde, war „Syphon Filter 2“. Zweieinhalb Monate später hat nun auch der Vorgänger das Upgrade erhalten. Übrigens kommt in absehbarer Zeit wohl auch der dritte Ableger des Stealth-Shooters in die Klassiker-Sammlung.

Auch die PS1-Spiele „Everybody’s Golf“, „Jumping Flash“, „Kurushi“, Wild Arms und „Worms World Party“ basieren auf der PAL-Version. Wann bei diesen Titeln die Umstellung erfolgt, ist unbekannt. Auf jeden Fall bestätigte Sony längst, dass für die meisten Klassiker eine NTSC-Option erscheinen wird. Third-Party-Spiele wie „Tekken 2“ oder „Oddworld: Abe’s Odyssey“ haben übrigens bereits die 60-Hz-Ausgabe.

Erst heute wurde ein weiterer Neuzugang für die Klassikersammlung geleakt. Es handelt sich um die PSP-Version von „Star Wars Battlefront 2“, die in diesem Monat hinzukommen könnte.

