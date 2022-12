Sifu: Live-Action-Verfilmung vom „John Wick“-Produzenten in Arbeit – Bericht

Das Martial-Arts-Abenteuer "Sifu" könnte in einigen Jahren auf der ganz großen Leinwand laufen. Laut einem aktuellen Bericht arbeitet der "John Wick"-Produzent Derek Kolstad an einer Verfilmung..

Anfang des Jahres konnte das Entwicklerteam Sloclap mit dem Actionspiel „Sifu“ für Aufsehen sorgen. Ein intensives Martial Arts-Abenteuer hatte euch auf einem Rachefeldzug zu wahren Großmeistern gemacht. Dies scheint nicht nur in der Videospielbranche interessant zu sein, da laut einem Deadline-Bericht auch Hollywood an einer Adaption arbeiten möchte.

Von John Wick zu Sifu

Demnach wird die Produktionsfirma Story Kitchen mit Sloclap zusammenarbeiten, um eine Live-Action-Verfilmung zu verwirklichen. Hinter Story Kitchen steckt Derek Kolstad, der Drehbuchautor und Produzent der „John Wick“-Filmreihe, der sich mit Dmitri M. Johnson und Dan Jevons zwei weitere Produzenten ins Boot holt, die bereits Videospielverfilmungen wie „Sonic the Hedgehog 2“ und „Streets of Rage“ verwirklicht haben.

Es ist jedoch nicht bekannt, wie weit die Arbeit bereits vorangeschritten ist und wann man möglicherweise mit konkreten Details rechnen kann. Sollten eines Tages etwaige Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

In der heutigen Zeit sind Videospieladaptionen keine Seltenheit mehr. Unter anderem bekommen wir Anfang des kommenden Jahres die HBO-Serie zu „The Last of Us“ geboten. Zu dem Samuraiabenteuer „Ghost of Tsushima“ soll ebenfalls eine Verfilmung folgen. Zudem arbeitet Netflix mit Ubisoft zusammen, um unter anderem „Assassin’s Creed“ umzusetzen.

