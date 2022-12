Warframe: Multiplayer-Shooter unterstützt ab sofort das Crossplay-Feature

In einer aktuellen Mitteilung an die Community wiesen die Entwickler von Digital Extremes darauf hin, dass ab sofort ein neues Update zu „Warframe“ bereit steht, das ein lange gefordertes Feature mit sich bringt.

Die Rede ist von der Unterstützung des Crossplay-Features, die es Spielern und Spielerinnen auf dem PC und den verschiedenen Konsolen ermöglicht, sich plattformübergreifend zu Gruppen zusammenzuschließen und sich den Herausforderungen und Missionen, die in der Welt von „Warframe“ warten, gemeinsam zu stellen.

Um die neue Crossplay-Funktion nutzen zu können, muss diese zunächst im Hauptmenü aktiviert werden. Anschließend steht sie sowohl für Partien mit Freunden als auch in der öffentlichen Spielersuche zur Verfügung.

„Während Cross-Platform-Play aktiv ist, werdet ihr sehen, dass jetzt das Icon eurer Plattform neben eurem Namen steht. Alle Spieler anderer Plattformen werden ein solches Cross-Platform-Play-Icon haben, damit man sehen kann, dass ein Teammitglied sich euch von einem anderen System aus anschließt“, so die Entwickler weiter. „Ein weiterer Zusatz ist ein numerischer Anhang hinter dem Alias eines Spielers. Um Spieler identifizieren zu können, die auf verschiedenen Plattformen denselben Namen haben, hat jetzt jeder Name einen numerischen Anhang.“

Alle weiteren Informationen zum Crossplay-Feature findet ihr auf der offiziellen Website. Eigenen Angaben zufolge arbeitet Digital Extremes derzeit zudem an der Umsetzung der Cross-Progression, die es euch ermöglichen wird, auf allen Plattformen auf eure Inhalte und Fortschritte zuzugreifen. Allerdings wird die Unterstützung der Cross-Progression erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Ein möglicher Zeitraum wurde bisher nicht genannt.

„Warframe“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

Cross Platform Play has arrived to unite the Origin System!

Play with friends on PC, Xbox, PlayStation and Nintendo Switch right now: https://t.co/vk7JsaeZTk pic.twitter.com/a6HrlWvalU

— WARFRAME (@PlayWarframe) December 2, 2022