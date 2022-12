After The Fall: Complete Edition zum Launch für PSVR2 – Details und Trailer

After The Fall:

Die "After the Fall - Complete Edition" gehört zu den Launch-Spielen für das kommende PS5-Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2. Angekündigt wurde die neue und an die Möglichkeiten der Hardware angepasste Fassung mit einem Trailer.

PlayStation VR2 hat einen weiteren Launch-Titel erhalten, auch wenn es sich bei diesem Spiel um keine Neuerscheinung handelt. „After The Fall“ wird das Virtual Reality-Headset vom ersten Tag an unterstützen, wie Vertigo Games am Wochenende bekanntgab.

Mit der für PSVR2 optimierten Fassung erhalten die Spieler nicht nur ein technisch aufgepimptes Produkt, das die neuen Features des PS5-Headsets unterstützt. Auch bereits veröffentlichte Zusatzinhalte sind mit an Bord, darunter die Frontrunner Season und das Reclamation Update.

4K, 110 Grad und Feedback

Vertigo Games betont, dass die verbesserte Version des Vier-Spieler-Koop-Titels „ein erstaunliches Niveau der Immersion“ erreichen wird, das die Spieler aufrüttelt, während sie ein 4K HDR-Display und ein 110-Grad-Sichtfeld erleben. Zudem fügte Vertigo Games haptisches Feedback hinzu, um den Spielern bei der Nutzung der neuen PlayStation VR2-Controller ein noch intensiveres Erlebnis bieten zu können.

In „After the Fall“ starten Spieler wahlweise in einer Lobby mit bis zu 32 anderen Spielern und schließen sich in Vierergruppen zusammen, bevor sie sich in das postapokalyptische L.A. begeben, um die Stadt zurückzuerobern. Auch Soloeinsätze sind möglich. Im Spielverlauf gilt es, die Stadt bei Minusgraden zu erkunden, „riesige Horden“ abzuwehren, dem Crafting nachzugehen und eine Vielzahl neuer „Karten, Modi, Bedrohungen und Waffen“ zu erforschen.

Es wird zwei Versionen von „After the Fall“ für PSVR2 geben, darunter eine reguläre Complete Edition sowie eine Deluxe Edition mit einem exklusiven Skin. Preise wurden noch nicht genannt. Interessenten können den Titel im PlayStation Store bereits in die Wunschliste packen.

PlayStation VR2 kommt am 22. Februar 2023 auf den Markt. Nachdem die erste Vorbestellwelle aufgrund des zügigen Ausverkaufs wieder beendet wurde, könnte es morgen zu einer weiteren Welle kommen. Nachfolgend seht ihr einen Trailer zur Complete Edition von „After The Fall“:

