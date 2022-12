Need for Speed Unbound: Darum gingen PS4 & Xbox One leer aus

Need for Speed Unbound:

Bekanntermaßen wurde beim Rennspiel "Need for Speed: Unbound" auf Umsetzungen für die alten Konsolen PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One verzichtet. In einem Interview ging Creative-Director Kieran Crimmins auf die Gründe ein, die zu dieser Entscheidung führten.

"Need for Speed: Unbound" ist ab sofort erhältlich.

In der vergangenen Woche veröffentlichte Electronic Arts das von den „Burnout“-Machern von Criterion Games entwickelte Rennspiel „Need for Speed: Unbound“ für den PC und die aktuelle Konsolen-Generation.

In die Röhre schauten dabei Spieler und Spielerinnen auf den alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. Wie Criterion Games‘ Creative-Director Kieran Crimmins in einem Interview ausführte, wurde die Entscheidung, auf eine Unterstützung der vergangenen Konsolen-Generation zu verzichten, früh und bewusst getroffen. Denn nur durch den Fokus auf die aktuelle Hardware sei Criterion Games in der Lage gewesen, die bestmögliche Spielerfahrung zu realisieren.

„Als wir es durchgegangen sind, ist das Zeug, das wir auf den Konsolen der aktuellen Generation machen konnten, einfach so viel besser als das, was Sie auf der vorherigen Generation machen können“, so Crimmins. „Wir wollten den Spielern, die es spielen können, das bestmögliche Erlebnis bieten.“

Darstellung in 4K und 60FPS im Fokus

„Es in 4K und 60 Bildern die Sekunde zu spielen, dabei ist HDR ein absolut transformatives Rennspielerlebnis“, führte der Creative-Director aus. „Mit dem neuen Physiksystem, der neuen Handhabung, den neuen Effekten und der neuen Grafik – ich habe das Gefühl, dass jeder, der es spielt, es vollkommen verstehen wird.“

Trotz allem finden es die Verantwortlichen von Criterion Games natürlich schade, die große installierte Hardware-Basis der PlayStation 4 und der Xbox One hinter sich zu lassen. Crimmins abschließend: „Ich würde es auf allem veröffentlichen, wisst ihr? Auf eurer Casio-Uhr oder auf eurem HDTV. Aber wir wollen das Beste machen […] wir wollen das bestmögliche Spielerlebnis bieten.“

„Need for Speed: Unbound“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

