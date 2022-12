Rise of the Ronin: Für Team Ninja der nächste große Schritt

Rise of the Ronin:

Im Sommer kündigten die Entwickler von Team Ninja mit dem PlayStation 5-exklusiven "Rise of the Ronin" ein neues Projekt an. Geht es nach Präsident Fumihiko Yasuda, dann haben wir es hier mit dem nächsten großen Schritt für das japanische Studio zu tun.

"Rise of the Ronin" erscheint exklusiv für die PS5.

Aktuell arbeitet das japanische Entwicklerstudio Team Ninja nicht nur am 2023 erscheinenden „Wo Long: Fallen Dynasty“. Darüber hinaus kündigten die Entwickler mit „Rise of the Ronin“ im September ein weiteres Projekt an.

„Rise of the Ronin“ versteht sich spielerisch als ein Action-Rollenspiel in einer offenen Welt und wird in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht. Unterstützt werden die Entwickler dabei vom PlayStation-Studio XDEV. Im Interview mit der britischen EDGE ging Fumihiko Yasuda, der Präsident von Team Ninja, noch einmal auf die Arbeiten an „Rise of the Ronin“ ein.

Wie Yasuda ausführte, sieht er in dem PS5-exklusiven Action-Rollenspiel nicht weniger als den nächsten großen Schritt für sein Studio.

Erfahrungen aus Wo Long fließen in das neue Projekt ein

Laut Yasuda unternahm Team Ninja mit „Nioh“ und „Nioh 2“ die ersten Schritte im Genre der Action-Rollenspiele. Mit „Wo Long: Fallen Dynasty“ möchten die Entwickler das der „Nioh“-Reihe zugrunde liegende Konzept weiter ausbauen und für eine ganz neue Spielerfahrung sorgen. Den Angaben von Yasuda zufolge haben wir es hier mit dem üblichen Weg zu tun, den Team Ninja geht: Erfahrungen in neuen Genres sammeln und anschließend Spiele entwickeln, die sich sich spielerisch vom letzten Projekt des Studios abheben.

„Der nächste große Schritt nach Wo Long ist es, unsere Erfahrung zu nutzen und zu versuchen, ein Action-RPG in einer offenen Welt zu entwickeln. Und das wird Rise of the Ronin sein. Alles baut also aufeinander auf, und wir probieren nach und nach verschiedene Genres aus“, so Yasuda abschließend.

„Rise of the Ronin“ erscheint nach dem aktuellen Stand der Dinge 2024.

