Star Wars Jedi Survivor: Release für PS5, Xbox Series X/S und PC Mitte März 2023

Nach vorangegangenen Gerüchten ist der Termin offenbar da: „Star Wars Jedi: Survivor“ wird am 16. März 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC (über Steam) erscheinen. Diese Angabe lässt sich der Steam-Seite des Spiels von Electronic Arts und Respawn Entertainment entnehmen. Die formelle Ankündigung könnte während der Vergabe der Game Awards in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erfolgen.

Größere Überraschungen blieben mit der Terminangabe aus. Nach monatelangen Spekulationen kündigte Electronic Arts „Star Wars Jedi: Survivor“ im Mai offiziell mit einem Teaser-Trailer und einer geplanten Veröffentlichung im kommenden Jahr an. Wenig später behauptete der Giant Bomb-Reporter Jeff Grubb, dass „Star Wars Jedi: Survivor“ im März 2023 erscheinen wird.

„Star Wars Jedi: Survivor“ ist die Fortsetzung von „Star Wars Jedi: Fallen Order“, das ebenfalls bei Respawn Entertainment entstand. Das von der Erzählung getriebene Action-Adventure setzt fünf Jahre nach den Ereignissen des 2019 erschienenen Erfolgstitels ein.

In den Mittelpunkt der Handlung rückt der Protagonist Cal Kestis, einer der letzten verbliebenen Jedi in der Galaxis. In Begleitung seines treuen Buddys BD-1 muss sich der Held neue Fähigkeiten aneignen und seine Verbindung zur Macht ausbauen, um damit der kontinuierlichen Verfolgung durch das Imperium einen Schritt voraus zu sein.

„Vom Imperium an den Rand der Galaxie gedrängt, sieht sich Cal mit neuen und bekannten Bedrohungen konfrontiert“, heißt es zum Spiel. Als einer der letzten überlebenden Jedi-Ritter sei „Cal dazu getrieben, sich in den dunkelsten Zeiten der Galaxis zu behaupten“.

Geleitet wird die Produktion vom Game Director Stig Asmussen, der vor seinem Wechsel zu Respawn bei Sony Santa Monica als Creative Director für „God of War 3“ tätig war.

Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten

„Star Wars Jedi: Survivor“ wird als Standardversion und als Deluxe Edition verkauft. Letztere enthält einige Kosmetikpakete, darunter das von Obi-Wan Kenobi inspirierte „Jedi Survival”-Pack.

Inhalte der Deluxe Edition von Star Wars Jedi Survivor:

“Galactic Hero” Cosmetic Pack:

“Scoundrel” Cosmetic

“Rugged” BD-1 Cosmetic

“DL-44” Blaster Set

“New Hero” Cosmetic Pack:

“Rebel Hero” Cosmetic

“BD-Astro” BD-1 Cosmetic

“Rebel Hero” Lightsaber Set

Obi-Wan Kenobi-inspiriertes “Jedi Survival” Cosmetic Pack:

“Hermit” Cosmetic

“Hermit” Lightsaber Set

“Combustion” Blaster Set

Vorbesteller erhalten das “Hermit”-Outfit, ein passendes Lightsaber-Set und das Blaster-Set “Combustion”. Mehr zu „Star Wars Jedi: Survivor“ ist in unserer Themen-Übersucht zusammengefasst.

