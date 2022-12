Back 4 Blood: Neue Story-Erweiterung „Fluss des Blutes“ und Feiertags-Event veröffentlicht

Die Turtle Rock Studios haben mit „Fluss des Blutes“ eine neue Erweiterung für den kooperativen Zombie-Shooter „Back 4 Blood“ veröffentlicht. Dementsprechend kann man sich in den sechsten Akt der Story-Kampagne stürzen, die die Spieler über fünf Karten bei Laune halten soll.

Neue Inhalte für die Zombieschlacht

Darüber hinaus kann man neue Waffen, acht exklusive Charakter-Skins, ein Dutzend exklusive Waffen-Skins sowie neue Accessoires erwarten. Mit Tala kommt eine neue weibliche Cleaner ebenso hinzu wie der Begleiter Jeff, der zur Unterstützung gerufen werden kann.

Des Weiteren wird ein neuer PvE-Koop-Modus namens „Prüfung des Wurms“ geboten, in dem man eine Reihe aus vier Karten spielt, um Supply-Punkte zu verdienen. Wenn man die Schwierigkeit erhöht, kann man auch noch mehr Punkte ergattern.

„Back 4 Blood“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich. Bis zum 4. Januar 2023 kann man an einem Feiertags-Event teilnehmen. In diesem kann man passende Inhalte wie Feiertags-Skins, -Embleme, -Waffen-Skins sowie -Sprays verdienen.

Damit man noch einmal einen Eindruck von der neuen Erweiterung sowie dem kostenlosen Koop-Modus erhält, haben die Verantwortlichen auch entsprechende Videos bereitgestellt.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

