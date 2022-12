Elden Ring: Morgiges PVP-Update öffnet die Kolosseen – Trailer

Schon am morgigen Mittwoch erscheint ein PvP-Update für das jüngste Soulslike-Rollenspiel. Was enthalten ist, zeigt der Trailer von Bandai Namco.

In "Elden Ring" könnt ihr ab morgen gegen menschliche Spieler antreten.

Kompetitive „Elden Ring“-Spieler dürfen ab morgen ihr Können in einem PVP-Modus unter Beweis stellen. From Software bringt nämlich das kostenlose Free Colosseum Update heraus, das die Tore der drei Kolosseen öffnet. Ihr findet sie in den Gebieten Limgrave, Leyndell und Caelid.

In bestimmten Duellen, Free-for-Alls und Teamgefechten könnt ihr gegeneinander antreten. Anscheinend können dabei auch Geister beschwört werden.

Der heute veröffentlichte Trailer bringt euch schon einmal in Stimmung:

Bald eine Story-Erweiterung?

Früher oder später dürfte auch noch eine umfangreiche Story-Erweiterung folgen. Einige Fans spekulieren, dass die Ankündigung auf den bevorstehenden Game Awards geschieht. Auch der Bloomberg-Journalist Jason Schreier geht davon aus. Ob es so kommen wird, erfahren wir am 9. Dezember ab 1:30 Uhr nach deutscher Zeit.

Zusätzlich könnte das Soulslike-Abenteuer hier zum Spiel des Jahres gekürt werden. Dafür muss jedoch Sonys Action-Hit „God of War Ragnarök“ geschlagen werden. Die weiteren Kandidaten für den GOTY-Award: „A Plague Tale: Requiem“, „Horizon Forbidden West“, „Stray“ und „Xenoblade Chronicles 3“.

„Elden Ring“ ist seit dem 25. Februar dieses Jahres für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC erhältlich.

