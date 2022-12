God of War Ragnarök: Neues Update liefert den Foto-Modus und weitere Verbesserungen

In einer kurzen Mitteilung an die Community wiesen die Entwickler der Sony Santa Monica Studios darauf hin, dass sowohl auf der PlayStation 4 als auch der PlayStation 5 ab sofort ein neues Update zum gefeierten Action-Titel „God of War: Ragnarök“ bereit steht.

Dieses trägt laut Entwicklerangaben die Versionsbezeichnung „03.00“ und bietet zahlreiche Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Zum einen nahmen sich die Macher von Sony Santa Monica noch einmal der Performance auf der PlayStation 4 an und besserten in diesem Bereich nach. Auch die Ladezeiten auf der Last-Gen-Konsole sollen nach der Installation des Updates „03.00“ spürbar geringer ausfallen.

Ebenfalls geboten werden behobene Bugs, Anpassungen an ausgewählten Kämpfen, Optimierungen an der Nutzeroberfläche und mehr. Den kompletten und recht umfangreichen Changelog zum Update „03.00“ findet ihr wie gehabt auf der offiziellen Website.

Foto-Modus steht ab sofort bereit

Wenige Wochen vor dem Launch von „God of War: Ragnarök“ räumten die Sony Santa Monica Studios ein, dass zwar ein Foto-Modus geplant sei, dieser allerdings erst nach dem Release folgen wird. Allzu lange mussten wir uns glücklicherweise nicht gedulden. Stattdessen war der Foto-Modus ein Bestandteil des frisch veröffentlichten Updates „03.00“ und steht ab sofort bereit. Hinsichtlich der Features orientiert sich der Foto-Modus an seinem Pendant aus „God of War“ (2018).

Beispielsweise wird es möglich sein, den Charakteren unterschiedliche Stimmungen beziehungsweise Gesichtsausdrücke zuzuweisen oder Elemente wie das Sichtfeld, die Brennweite oder die Kameraposition anzupassen. Mit der Verschlusssteuerung wiederum optimiert ihr die Schärfentiefe oder die Fokusentfernung. Abgerundet wird der Foto-Modus von Filtern, die Optionen für die Filmkörnung, die Belichtung und die Filterintensität (mit feineren Steuerelementen für Lebendigkeit und Sättigung) enthalten. Zudem können eure Schnappschüsse mit Vignetten, Rahmen und Logos verziert werden.

„God of War: Ragnarök“ ist für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich. Warum es den Entwicklern von Sony Santa Monica ein weiteres Mal gelang, den großen Wurf zu landen, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

⚒️ Patch Notes [v 03.00] now live! ⚒️#GodofWarRagnarok now has Photo Mode! You can access it by pressing the Square Button from the options menu after you’ve downloaded the patch. Full list of fixes here 👇 — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) December 5, 2022

