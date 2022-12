Horizon Forbidden West: „Burning Shores“-DLC kurz vor der Enthüllung?

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass an einem neuen DLC beziehungsweise einer Erweiterung zu Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ gearbeitet wird.

Aktuellen Berichten zufolge soll das DLC-Kapitel den Namen „Burning Shores“ tragen. Dies berichtet der als verlässliche Quelle geltende Insider „The Snitch“, der vor wenigen Tagen bereits einen möglichen Releasetermin zu „Final Fantasy XVI“ ins Gespräch brachte. Wie Snitch via Twitter andeutete, wird der DLC in Kürze enthüllt, was darauf hinweisen könnte, dass die offizielle Enthüllung auf den The Game Awards 2022 erfolgt.

Eine von Snitch geteilte Grafik lässt zudem vermuten, dass unser Weg im „Burning Shores“-DLC nach San Francisco, Las Vegas und Los Angeles führen wird.

Erfolgt der Release im Frühjahr 2023?

Das Gebiet selbst wird in „Horizon: Forbidden West“ mehrfach erwähnt und tauchte unter anderem in Gilduns Tagebuch auf. Bisher war es allerdings nicht möglich, die Region zu erkunden. Näherte man sich dem Bereich, wies einen das Spiel kurzerhand darauf hin, dass man umkehren soll. Gestützt werden die Angaben von „The Snitch“ von seinem Insider-Kollegen Tom Henderson.

Auch Henderson möchte erfahren haben, dass die Ankündigung beziehungsweise Präsentation von „Burning Shores“ unmittelbar bevorsteht. Weiter führte Henderson aus, dass der Release der Download-Erweiterung aktuell für den April des kommenden Jahres vorgesehen ist. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Behalten die beiden Insider Recht, dann erfahren wir möglicherweise im Rahmen der The Game Awards 2022 mehr. Diese starten in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember 2022 um 1:30 Uhr unserer Zeit.

