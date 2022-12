PS Plus Essential Dezember 2022: Neuzugänge für PS4 und PS5 freigeschaltet

Sony hat die PS Plus Essential-Spiele für Dezember 2022 freigeschaltet. Einen Monat lang haben Abonnenten Zeit, die Neuzugänge in ihre Bibliothek zu packen. In der kommenden Woche folgt die Ankündigung der Spiele für Extra und Premium.

Passend zum heutigen Nikolaustag gibt es auch im PlayStation Store „Geschenke“, zumindest oberflächlich betrachtet. Denn nur Mitglieder einer kostenpflichtigen PlayStation Plus-Mitgliedschaft können die neuen Essential-Spiele herunterladen, ohne einen zusätzlichen Cent bezahlen zu müssen.

Angekündigt wurden die neuen Essential-Spiele für PS Plus schon in der vergangenen Woche. Neben der „Mass Effect Legendary Edition“ können Abonnenten aller drei PS Plus-Stufen ebenfalls „Biomutant“ und „Divine Knockout“ in ihre Bibliothek packen. Nachfolgend sind die entsprechenden Produkteinträge im PlayStation Store verlinkt.

PlayStation Plus im Dezember 2022

Mass Effect Legendary Edition (PS4)

Veröffentlichung im Mai 2021

Metascore: 87

User-Score: 6.5

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Biomutant (PS5 | PS4)

Im Mai 2021 erschienen

Metascore PS5-Version: 69

User-Score PS5-Version: 8.0

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Divine Knockout (PS5 | PS4):

Im Dezember Dezember 2022 erschienen

Metascore: –

User-Score: –

Preis im PlayStation Store: 24,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sobald die PS Plus Essential-Spiele in die Bibliothek verfrachtet wurden, können sie uneingeschränkt gespielt werden. Anders verhält es sich bei den Spielen der Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium. Diese müssen zwar nicht innerhalb der Monatsfrist in die persönliche Bibliothek gepackt werden. Allerdings können sie mit der Zeit wieder aus dem Angebot genommen werden, womit der Anspruch erlischt.

Im Gegenzug werden die Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und Premium monatlich erweitert. Auf welche Neuzugänge sich Abonnenten im Dezember einstellen können, verrät Sony voraussichtlich am Mittwoch der kommenden Woche, also am 14. Dezember 2022. Die Freischaltung erfolgt voraussichtlich am 20. Dezember 2022.

PS Plus im Januar 2023

Auch die Termine für Januar 2023 lassen sich vorhersagen, was aufgrund der festen Struktur von PlayStation Plus kein Hexenwerk ist. Denn PS Plus-Essential-Spiele werden mit nur wenigen Ausnahmen immer am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Im Abstand von jeweils einer Woche folgen die Ankündigung und die Enthüllung der PS Plus Extra und Premium-Games.

Für Januar 2023 bedeutet das (voraussichtlich):

Die Essential-Ankündigung erfolgt am 28. Dezember 2022

Die Essential-Freischaltung erfolgt am 3. Januar 2023

Die Extra/Premium-Ankündigung erfolgt am 11. Januar 2023

Die Extra/Premium-Freischaltung erfolgt am 17. Januar 2023

Sämtliche Ankündigungen und Freischaltungen werden auch im Januar 2023 auf PLAY3.DE thematisiert, sodass ihr keine PS Plus-Games verpasst.

Spieler, die noch nicht mit den drei Stufen von PlayStation Plus vertraut sind, erfahren in der hier verlinkten Meldung alle wichtigen Details zum neuen Abonnentenservice von Sony. Zudem kann zu den Dezember-Neuzugängen ein Trailer angeschaut werden:

