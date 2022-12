AEW Fight Forever: Mehrjährige Unterstützung mit Updates & Inhalten geplant?

In Zusammenarbeit mit dem Publisher THQ Nordic arbeiten die Entwickler von Yuke’s am Wrestling-Titel „AEW Fight Forever“, der Anfang 2023 für die Konsolen und den PC erscheint.

Wie Sean Ross Sapp von Fightful.com berichtet, könnten sich THQ Nordic und Yuke’s bei „AEW Fight Forever“ dazu entschieden haben, Abstand von regelmäßigen beziehungsweise jährlichen Nachfolgern zu nehmen. Anstatt immer wieder an neuen Ablegern zu arbeiten, soll Yuke’s seine Ressourcen nach dem Release von „AEW Fight Forever“ auf die Arbeiten an neuen Inhalten und Updates verlagern, mit denen der Titel über einen langen Zeitraum unterstützt wird.

„Fightful Select wurde mitgeteilt, dass der Arbeitsplan für AEW Fight Forever eine Einzelveröffentlichung mit Ergänzungen ist, die das Spiel auf der Grundlage dieser Erstveröffentlichung im Gegensatz zu einer jährlichen Neuveröffentlichungen weiterentwickeln“, führte Sean Ross Sapp via Twitter aus. Näher ins Detail konnte oder wollte er allerdings nicht gehen.

In wie weit die Aussagen des Fightful-Redakteurs den Tatsachen entsprechen, bleibt abzuwarten. Eine offizielle Stellungnahme seitens THQ Nordic oder Yuke’s zu diesem Thema steht derzeit nämlich noch aus. Da sich der Release des Wrestling-Titels mit großen Schritten nähert, könnten wir allerdings schon in den nächsten Wochen mehr erfahren.

Weitere Meldungen zu AEW Fight Forever:

„AEW Fight Forever“ erscheint im Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

Fightful Select has been told that the working plan for AEW Fight Forever is a single release with additions, evolving the game based on that initial release as opposed to annual edition.

More coming to https://t.co/jy8u49QleA for subscribers pic.twitter.com/F0qYZEY2BZ

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) December 6, 2022