Alien Fireteam Elite: „Ruptured Cistern“-Modus mit exklusiven Belohnungen gestartet

In einer kurzen Mitteilung an die Community wiesen die Entwickler der Cold Iron Studios darauf hin, dass ab sofort ein kostenloses neues Content-Update zum Coop-Shooter „Aliens: Fireteam Elite“ bereit steht.

Dieses bringt mit „Ruptured Cistern“ einen komplett neuen Spiel-Modus mit sich, in dem die Spieler und Spielerinnen der namensgebenden Zisterne einen weiteren Besuch abstatten. Wenig überraschend wurde der Schauplatz von zahlreichen Xenomporphs überrannt, die darauf warten, in klassischer Horde-Modus-Manier von euch in die Schranken gewiesen zu werden. Insgesamt drei Ebenen müssen pro Durchlauf von den aggressiven Aliens befreit werden.

Laut den Cold Iron Studios bietet der „Ruptured Cistern“-Modus exklusive und zum Teil zeitlich begrenzte Belohnungen, die ihr freischalten könnt.

Zeit für ein neues Abenteuer

„Es ist Zeit für ein neues Abenteuer – eines mit zeitlich begrenzten Belohnungen, das tief in einen Ort eintaucht, den unsere Marines nur allzu gut kennen. Berichten zufolge gibt es ein Leck in den Zisternen von Katanga und wir brauchen ein Fireteam, um die Xenomorphs zu beseitigen und bei den Reparaturen zu helfen“, führen die Entwickler zum neuen Modus aus.

Abgerundet wurde das frisch veröffentlichte Update von diversen Optimierungen und Fehlerbehebungen, auf die im offiziellen Changelog eingegangen wird. Erst Ende August wurde „Aliens: Fireteam Elite“ mit der ersten kostenpflichtigen Download-Erweiterung bedacht, die den Namen „Pathogen“ trug.

Zu den gebotenen Inhalten gehörten ein komplett neuer Schauplatz, acht exklusive Waffen, 13 neue Aufsätze, neue Klassenkit-Vorteile und drei frische Missionen.

„Aliens: Fireteam Elite“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

