Diablo 4: Xbox-Store leakt Veröffentlichungstermin

Dass wir in dieser Woche Neuigkeiten zu „Diablo 4“ erhalten werden, wurde in den vergangenen Tagen reichlich spekuliert. Unter anderem war von einem heute endenden Preview-Embargo und einer bevorstehenden Nennung des Veröffentlichungstermins die Rede.

Während die offizielle Bestätigung des Termins noch aussteht, zeigte sich der offizielle Xbox-Store verräterisch und kam der formellen Enthüllung damit offenbar zuvor. So gibt es Berichte darüber, dass im Microsoft Store-Backend der Veröffentlichungstermin von „Diablo 4“ mit dem 5. Juni 2023 angegeben wird.

Vorbestellungen und Collector’s Edition

Eine offizielle Ankündigung haben wir damit zwar noch immer nicht. Aber der Leak passt zu den Berichten, die erst kürzlich auftauchten und die Veröffentlichung von „Diablo 4“ im kommenden Juni sahen. Auch ein Launch im April 2022 wurde zuvor als potentieller Launch-Zeitraum gehandelt. Doch dabei bleibt es offenbar nicht.

Ebenfalls wurde berichtete, dass im Dezember die Vorbestellungen von „Diablo 4“ starten werden und Spieler herausfinden können, was die Collector’s Edition des Action-RPGs inhaltlich zu bieten hat.

Und auch Details zur Beta könnten in den nächsten Tagen auftauchen. Mit den für die Nacht von Donnerstag auf Freitag geplanten Game Awards und dem in den Vortagen verstärkten Fokus auf Ankündigungen wählt Blizzard offenbar einen geeigneten Zeitraum für derartige Enthüllungen.

Aber auch jenseits von Branchenevents sorgt das Unternehmen regelmäßig für Neuigkeiten zum Spiel. Unter anderem hieß es kürzlich, dass „Diablo 4“ ohne Pay-to-Win-Mikrotransaktionen im Stil von „Diablo Immortal“ daherkommen wird.

„Diablo 4“ befindet sich für PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S und Xbox One in der Entwicklung. Der Titel soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen – so zumindest die bisherige und recht grobe Release-Prognose von Blizzard. Ob sich der 5. Juni 2023 als finaler Veröffentlichungstermin bestätigt, erfahren wir voraussichtlich in der laufenden Game Awards-Woche – vielleicht auch schon heute.

