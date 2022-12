Gris: Indie-Hit mit Trailer, Termin und technischen Details für die PS5 bestätigt

In wenigen Tagen feiert der Indie-Hit „Gris“, der beim spanischen Entwicklerstudio Nomada entstand, seinen mittlerweile vierten Geburtstag.

Wie die Nomada Studios passend zum bevorstehenden Jubiläum bekannt gaben, wird „Gris“ in diesem Monat in einer technisch überarbeiteten Version für die PlayStation 5 erscheinen. Solltet ihr die im Jahr 2019 veröffentlichte PlayStation 4-Fassung euer Eigen nennen, dann könnt ihr die aufpolierte PS5-Fassung in Form eines kostenlosen Upgrades herunterladen.

Auf der aktuellen Sony-Konsole unterstützt „Gris“ nicht nur eine Darstellung in 4K und 120FPS. Darüber hinaus werden auch die exklusiven Features des DualSense-Controllers in das Spielgeschehen eingebunden – darunter das haptische Feedback und die Lautsprecher.

Ein surreale Indie-Erfahrung

In „Gris“ übernehmen wir laut Entwicklerangaben die Kontrolle über ein junges und hoffnungsvolles Mädchen, das in seiner eigenen Welt gefangen ist. Dort versucht die Protagonistin, mit den schmerzvollen Erfahrungen ihres Lebens klarzukommen. Hierfür reist sie durch eine surreale Welt, in der sich ihre Leiden und Probleme in ihrem Kleid widerspiegeln. Auf ihrer Reise wächst das Mädchen emotional und lernt, mit ihren Problemen umzugehen.

Zu den Besonderheiten von „Gris“ gehört nicht nur der charmante Grafikstil. Darüber hinaus setzten die Entwickler der Nomada Studios bewusst auf eine entspanntere Spielerfahrung, bei der der Fokus auf der Geschichte des Abenteuers liegt. Gegner, Kämpfe, Bildschirmtode und ähnliche Elemente gibt es daher nicht.

„Gris“ erscheint am 13. Dezember 2022 für die PlayStation 5.

