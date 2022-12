Across the Valley: Bauernhofsimulation für PSVR2 angekündigt

Across the Valley:

"Across the Valley" erscheint im kommenden Jahr unter anderem für PlayStation VR2. Damit erwartet Besitzer des Headsets eine kleine Bauernhofsimulation, in der sie selbst Hand anlegen können.

Mit dem Landwirtschaftssimulator „Across the Valley“ befindet sich ein weiterer Titel für das kommende Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 in Arbeit, wie FusionPlay bekannt gab. Einblicke in den Titel liefert ein Trailer, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereitsteht.

„Across the Valley“ wurde laut Hersteller exklusiv für VR-Plattformen entwickelt und bietet eine „handgezeichnete Grafik mit üppigem Grün und goldenen Sonnenuntergängen“. Spieler haben mit dem VR-Gerät auf dem Kopf die Möglichkeit, die idyllische Landschaft zu genießen, während sie den Soundtrack von Dynamedion hören.

Pflegt die Tiere und Pflanzen

Auf einem Bauernhof gibt es natürlich immer etwas zu tun. Denn die Tiere und Pflanzen erfordern viel Liebe und Aufmerksamkeit, was wiederum mit einer üppigen Ernte belohnt wird. Die erwirtschafteten Gewinne können mithilfe der Planungstabelle in den Ausbau der Farm investiert werden.

Da es sich um ein VR-Spiel handelt, dürfen Spieler ihre Tiere und Pflanzen wie mit ihren eigenen Händen pflegen, da sie mitten im Geschehen sind. PlayStation VR2 bietet mit den Sense-Controllern und deren Berührungserkennung das passende Werkzeug. Allerdings wurden in der heutigen Pressemeldung keine unterstützten Features genannt.

Es heißt lediglich: „Across the Valley wurde exklusiv für VR entwickelt, weshalb das für Simulationen oft übliche Mikromanagement in Menüs komplett entfällt. Stattdessen legen die Hobby-Landwirte selbst Hand an und erleben das Spiel hautnah.“

Weitere Ankündigungen zu PlayStation VR2:

„Across the Valley“ soll 2023 für PSVR 2 und PC erscheinen, wobei ein konkretes Veröffentlichungsdatum noch nicht bekanntgegeben wurde. Nachfolgend könnt ihr euch einen Trailer zur laut Hersteller „entspannten Landwirtschaftssimulation“ anschauen:

