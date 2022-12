Forspoken: Sony leakt Demo-Ankündigung

PlayStation sorgte vor einigen Stunden für die Ankündigung einer elfminütigen Gameplay-Präsentation zu „Forspoken“. Allerdings unterlief dem japanischen Ableger von PlayStation dabei offenbar ein Fehler, der zu früh auf die Enthüllung einer Demo aufmerksam machte.

Der auf Twitter veröffentlichte Hinweis wurde zwar zügig zurückgezogen. Allerdings konnten rechtzeitig Screenshots des Tweets, der zunächst für Verwirrung sorgte, angefertigt werden. So fragte sich ein japanischer Twitter-User, warum der Tweet zur Veröffentlichung der elfminütigen Gameplay-Demo gelöscht wurde. Immerhin erfolgte in anderen Ländern eine identische Ankündigung.

Die Antwort befindet sich auf der zum Tweet gehörenden Thumbnail-Grafik, auf der ein „Forspoken Demo Announcement Trailer“ versprochen wird. Es sieht also danach aus, dass morgen (auch) eine Demo zu „Forspoken“ in den Fokus rückt.

PlayStation Japan messed up. Looks like a Forspoken demo will be announced on December 9. https://t.co/OpyRHQGBkm

