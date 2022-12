PlayStation Plus: Multiplayer-Modi kostenlos spielen – Free-Weekend angekündigt

PlayStation Plus:

Am Wochenende können PlayStation-Spieler ohne PS Plus-Mitgliedschaft wieder auf die Online-Modi ihrer Spiele zugreifen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Sony hat ein Free-Multiplayer-Weekend angekündigt.

Da die Multiplayer-Modi von Spielen in der Regel an eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft gebunden sind und nur von Abonnenten des Dienstes gespielt werden können, stehen Spieler, die kein Geld für PS Plus ausgeben möchten, regelmäßig vor verschossenen Türen.

Allerdings sorgt Sony hin und wieder für kostenlose Multiplayer-Wochenenden, in deren Rahmen Spieler ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft in die Multiplayer-Modi ihrer Spiele hineinschnuppern können. Ein solches Event findet am bevorstehenden Wochenende statt.

Laut der Ankündigung auf dem offiziellen Twitter-Kanal von PlayStation findet das offene Multiplayer-Weekend am 10. und 11. Dezember 2022 statt. Das sind der kommende Samstag und Sonntag.

„Schließ dich mit deinen Freunden zusammen oder tritt in deinen PS4- und PS5-Lieblingsspielen gegen andere Spieler an, ohne dass du eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft brauchst“, so Sony in der Ankündigung.

Als Beispiele für mögliche Online-Sessions nennt das Unternehmen unter anderem den Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und den Rockstar-Blockbuster „GTA 5“, der mit „GTA Online“ seit Jahren eine große Community zusammenführt.

PS Plus im Dezember 2022

Eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft hat noch mehr Vorteile, die abhängig von der gewählten Stufe unterschiedlich umfangreich sind. Essential, die günstigste Stufe, bietet neben dem Multiplayer-Zugang einen Zugriff auf monatlich wechselnde Spiele, exklusive Rabatte, exklusive Inhalte, den Cloud-Speicher, Share Play, die PlayStation Plus Collection und die Spielehilfe. Jährlich werden dafür rund 60 Euro fällig.

PS Plus Extra, das rund 100 Euro pro Jahr kostet, bietet zusätzlich einen Zugriff auf einen großen Spielekatalog sowie Ubisoft+ Classics. Für 20 Euro mehr können Spieler die Premium-Stufe wählen. Hier gehören der Klassikerkatalog, die Testversionen von Spielen und das Cloud-Streaming zu den zusätzlichen Features.

Einen Zugriff auf die Essential-Spiele haben Abonnenten aller Stufen. Freigeschaltet wurden die Neuzugänge für Dezember 2022 im vergangenen Dienstag. Eine Übersicht über die „Gratis-Games“ könnt ihr euch hier anschauen.

Die Neuzugänge für Extra und Premium werden erst in der kommenden Woche angekündigt – voraussichtlich am 14. Dezember 2022, bevor es am 20. Dezember 2022 zu deren Freischaltung kommt.

