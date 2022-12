Season – A Letter to the Future: Termin für PS5 und PS4 angekündigt

Season - A Letter to the Future:

Das Fahrrad-Road-Trip-Spiel "Season: A Letter to the Future" wird Ende Januar 2023 für PS5, PS4 und PC erscheinen, wie der Entwickler Scavengers Studio heute bekanntgab.

Nach der vorangegangenen Verschiebung hat Scavengers Studio den neuen Termin von „Season: A Letter to the Future“ veröffentlicht. Erscheinen wird der Roadtrip demnach am 31. Januar 2023 für PS5, PS4 und PC. Auf den Sony-Konsolen schlägt der Titel mit 29,99 Euro zu Buche.

Erkundet die Welt und zeichnet sie auf

„Season: A Letter to the Future“ wurde ursprünglich während Sonys State of Play-Event im Juni 2022 angekündigt und handelt von einer jungen Frau, die sich mit ihrem Fahrrad aufmacht, um die Welt zu erkunden, nachdem sie ihr vorheriges Leben ausschließlich in einem abgelegenen Dorf verbracht hat.

Die Entwickler versprechen mit dem Titel eine Mischung aus Erkundung, Aufzeichnung und Begegnungen mit anderen, während Spieler versuchen, die mysteriöse Welt um sich herum zu enträtseln.

Im Verlauf von „Season: A Letter to the Future“ haben Spieler jederzeit die Freiheit, vom Fahrrad abzusteigen, um in ihre Tasche zu greifen und ein Aufnahmegerät zu holen. Damit können sie alle möglichen Erlebnisse festhalten. Dazu gehören Klänge, Musik und Kunst, aber auch verschwindende religiöse Praktiken und Überbleibsel längst vergangener Zeiten.

„Die Werkzeuge helfen euch, die Welt genauer zu untersuchen, bis ihr in der Lage seid, die Kultur, Geschichte und Ökologie hinter allem zu erfassen“, so die Macher.

Vorherige Meldungen zu Season: A Letter to the Future:

Die PS5-Version von „Season: A Letter to the Future“ unterstützt die besonderen Features der Konsole, darunter schnellere Ladezeiten, die dank der leistungsfähigen SSD erreicht werden, sowie die volle DualSense-Unterstützung mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Season: A Letter to the Future.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren