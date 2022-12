Armored Core 6 Fires of Rubicon: Mech-Action mit einem ersten Trailer angekündigt

Da sich die Hinweise auf einen neuen Ableger der beliebten Mech-Action-Reihe „Armored Core“ in den letzten Monaten zunehmend verdichteten, war die folgende Ankündigung sicherlich nur eine Frage der Zeit.

Im Rahmen der The Game Awards 2022 in der heutigen Nacht gaben die japanischen Entwickler von From Software bekannt, dass in der Tat an „Armored Core 6“ gearbeitet wird. Der neueste Ableger der Kult-Serie wird unter dem Namen „Fires of Rubicon“ veröffentlicht und im kommenden Jahr für die Konsolen sowie den PC erscheinen.

Wie der Trailer, der passend zur Ankündigung veröffentlicht wurde, verdeutlicht, führt unser Weg ein weiteres Mal in eine düstere Science-Fiction-Welt, in der unterschiedliche Fraktionen um die Herrschaft kämpfen und dabei auf mächtige Kampfroboter zurückgreifen.

Eine Welt aus der Feder von Hidetaka Miyazaki?

Konkrete Details zum Gameplay, der Geschichte oder der Spielwelt an sich ließ sich From Software im Zuge der Ankündigung leider nicht entlocken. Daher bleibt abzuwarten, was uns in „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ im Detail geboten wird. Sollten die Angaben aus einem vermeintlichen Leak, der uns Anfang des Jahres erreichte, den Tatsachen entsprechen, dann dürfen wir uns auf eine düstere Spielwelt freuen, die von Hidetaka Miyazaki entworfen wurde.

Weiter wurde berichtet, dass „Armored Core 6“ zu einer Zeit spielt, in der erneut Melange-Aktivitäten auf der Oberfläche Bashtars gemeldet wurden. Um sich die wertvolle Ressource unter den Nagel zu reißen, setzen die Fraktionen auf gnadenlose Söldner in riesigen Mechs. Spielerisch sollen den unbestätigten Berichten zufolge sowohl dynamische Third-Person-Shooter-Gefechte als auch intensive Nahkämpfe mit Klingen und Schilden geboten werden.

Angaben, die From Software bisher allerdings nicht kommentierte. „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin im nächsten Jahr. Versorgt werden der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

