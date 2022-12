Banishers Ghosts of New Eden: Mystisches Action-Rollenspiel von Don’t Nod vorgestellt

Banishers Ghosts of New Eden:

Mit "Banishers: Ghosts of New Eden" kündigten die "Life is Strange"-Macher von Don't Nod auf den The Game Awards 2022 ein neues Projekt an. Spielerisch haben wir es hier mit einem Action-Rollenspiel zu tun, in dem ihr vor der Aufgabe steht, Geister und übernatürliche Phänomene zu bannen.

Bereits vor einigen Monaten gaben die Entwickler von Don’t Nod bekannt, dass sich unter den Projekten, an denen das französische Studio derzeit arbeitet, ein Rollenspiel befindet.

Auf den The Game Awards 2022 in der heutigen Nacht ging Don’t Nod endlich etwas näher ins Detail und gab bekannt, dass der Titel den Namen „Banishers: Ghosts of New Eden“ tragen und sich spielerisch als ein klassisches Action-Rollenspiel verstehen wird. Euer Weg führt in das New Eden des Jahres 1695. In der Rolle der beiden Verbanner Antea Duarte und Red Mac Raith steht ihr vor der Aufgabe, die Menschen vor Geistern und anderen übernatürlichen Phänomenen zu beschützen.

Auf einer Mission wurde Antea tödlich verwundet und verwandelte sich in einen der Geister, die von ihr so verabscheut werden. In der Wildnis Nordamerikas sucht das Paar nun nach einer Möglichkeit, diesen Fluch aufzuheben.

Magie, Waffen und spirituelle Fähigkeiten

Laut den Entwicklern von Don’t Nod dürft ihr euch auf eine spannende und emotionale Geschichte freuen, die mit allerlei überraschenden Wendungen versehen wurde. In „Banishers: Ghosts of New Eden“ erkundet ihr laut offiziellen Angaben eine mystische Welt, löst allerlei Rätsel und stellt euch dem Kampf gegen Geister, Dämonen und weitere gefährliche Widersacher.

Im Kampf kombiniert ihr Anteas und Reds Fähigkeiten und greift dabei auf physische Waffen, Magie und spirituelle Fertigkeiten zurück. Des Weiteren wird es laut Don’t Nod möglich sein, mit eigenen Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte und das Schicksal von New Edens Bewohnern zu nehmen.

„Banishers: Ghosts of New Eden“ erscheint 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC.

