Crash Team Rumble: Teambasiertes Online-Multiplayer-Spiel mit Trailer angekündigt

Das neue Spiel, das vom "Crash Bandicoot 4"-Studio Toys For Bob entwickelt wird, trägt den Namen "Crash Team Rumble". Der Titel wurde in der vergangenen Nacht mit einem Trailer und ersten Informationen angekündigt.

Der Publisher Activision und der Entwickler Toys for Bob haben das teambasierte Online-Multiplayer-Spiel „Crash Team Rumble“ angekündigt. Die Veröffentlichung soll im kommenden Jahr für PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One erfolgen. Ein erster Trailer steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

In „Crash Team Rumble“ können Spieler in die Rolle von Crash, Dingodile und weiteren Charakteren schlüpfen, die allesamt mit eigenen Stärken und Persönlichkeiten daherkommen, was laut Hersteller eigenständige Spielstile ermöglicht. Mit diesen Recken gilt es, in einer vier-gegen-vier-Action gegeneinander anzutreten.

Plattformübergreifend spielbar

„Schließe dich den Helden und Schurken des Crash-Universums an, wenn sie sich in einer epischen Team-gegen-Team-Wumpa-Sammel- und Insel-Hüpf-Meisterschaft gegenüberstehen“, heißt es in der Beschreibung.

Um die eigenen Mannschaft zum Sieg zu führen, sei es wichtig, als Team zu schmettern, zu stoßen sowie zu hämmern und dabei die meisten Wumpa-Früchte in der Drop-off-Zone zu sammeln und gleichzeitig die Drop-Zone gegen gegnerischen Teams zu verteidigen. „Crash Team Rumble“ ist plattformübergreifend spielbar, wie es ergänzend heißt.

„Wir freuen uns sehr, mit Crash Team Rumble eine neue Variante des Mehrspielermodus im Crash-Universum vorzustellen“, so Toys for Bob Co-Studioleiter Paul Yan in einer Pressemitteilung. „Crash Team Rumble hat für jeden etwas zu bieten – einfaches Spielen für diejenigen, die einfach nur einsteigen wollen, während es auch erfahrenen Spielern die Möglichkeit bietet, die einzigartigen Fähigkeiten ihres Helden zu nutzen und zu meistern.“

Weitere Ankündigungen auf den Game Awards 2022:

Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungstrailer zu „Crash Team Rumble“ und eine Reihe von Bildern anschauen. Sobald der präzise Veröffentlichungstermin folgt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

