Diablo 4: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum düsteren Action-Rollenspiel

Da bereits im Vorfeld des Events entsprechende Informationen durchsickerten, dürfte die folgende Meldung nur die wenigsten überraschen: Auch Blizzard Entertainment war auf den The Game Awards 2022 heute Nacht zugegen.

Dabei hatte das US-amerikanische Studio nicht nur einen frischen Trailer zu „Diablo 4“ im Gepäck. Darüber hinaus wurde wie bereits vermutet der finale Releasetermin des blutigen Fantasy-Abenteuers bestätigt: Der 6. Juni 2023. Weiter wurde bekannt gegeben, dass alle, die das Action-Rollenspiel vorbestellen, einen Early-Access-Zugriff auf die offene Beta erhalten. Wann der Beta-Test auf den verschiedenen Plattformen starten wird, wurde bisher nicht verraten.

Dafür wurde bekannt gegeben, welche Editionen zum Launch von „Diablo 4“ zur Verfügung stehen werden.

Sonder-Editionen mit Season-Battle-Pass und mehr

Neben der obligatorischen Standard-Ausgabe erscheint „Diablo 4“ in Form einer Deluxe-Edition. Diese umfasst ergänzend zum Hauptspiel das „Temptation“ genannte Mount und die „Armored Armor of Hell“-Rüstung. Hinzukommt der Season-Battle-Pass, der unter anderem kosmetische Extras enthält. Die Ultimate-Edition wiederum liefert euch alle Inhalte der Deluxe-Edition und bietet Sammlern zudem das exklusive „Wings of the Creator“-Emote.

Eines haben beide Sonder-Editionen gemeinsam: Egal, ob ihr die Deluxe- oder die Ultimate-Edition vorbestellt, in beiden Fällen erhaltet ihr vier Tage früheren Zugriff auf das Spiel und könnt die Welt von „Diablo 4“ ab dem 2. Juni 2023 unsicher machen. Das Action-Rollenspiel befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

Bereits zum Launch wird „Diablo 4“ sowohl das Crossplay-Feature als auch die plattformübergreifenden Spielstände unterstützen, die es euch ermöglichen, eure Inhalte und Fortschritte auf allen Plattformen abzurufen, für die ihr das Fantasy-RPG euer Eigen nennt. Zudem wird ein umfangreiches Endgame versprochen, das über einen langen Zeitraum unterstützt und euch im besten Fall mehrere tausend Stunden lang beschäftigen wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren