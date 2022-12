Dune Awakening: Neuer Pre-Alpha-Trailer veröffentlicht

Zu dem im vergangenen August vorgestellten „Dune: Awakening“ gab es bei den The Game Awards 2022 einen neuen Trailer zu sehen. Dieser stammt aus der Pre-Alpha und zeigt das kommende Survival-MMO in der Spiel-Engine.

In der vergangenen Nacht gab es ein neues Lebenszeichen des Survival-MMOs „Dune: Awakening“ von Funcom und den Entwicklern von Level Infinite. Das Open-World-MMO war im August bei der Eröffnungsshow der Gamescom vorgestellt worden. Nun gibt es einen neuen Trailer, der das Spiel in der Game-Engine zeigt. „Dune: Awakening“ soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Ein Release-Datum gibt es bis jetzt noch nicht.

Trailer zeigt Schlacht in der Wüste

Der neue Trailer stammt aus der Pre-Alpha von „Dune: Awakening“. Das Video zeigt den Planeten Arrakis in all seiner Pracht. Von den belebten Straßen der Stadt Arakeen bis zu kleinen Siedlungen, in denen die Bewohner Handel treiben. Doch besonders die gefährliche Wüste des Planeten ist ein wichtiger Schauplatz, nicht nur in den Büchern und den Filmen, auch in dem kommenden Spiel von Funcom.

Die Spieler müssen sich den unwirtlichen Gegebenheiten anpassen und entscheiden, wo sie ihren Unterschlupf errichten wollen, um der unerbittlichen Sonne und den tobenden Sandstürmen zu entgehen. Jeder Schritt in dem heißen Wüstensand will wohlüberlegt sein, um die lauernden Sandwürmer nicht aufzuschrecken. Wasser ist das Leben auf Arrakis und die Spieler müssen lernen, ihre Destillanzüge zu pflegen, um nicht zu verdursten.

Mehr zu den The Game Awards 2022:

In dem neuen Trailer wird ebenfalls der Kampf um die wichtigste Ressource des Planeten gezeigt – das Spice. Wie in dem Video zu sehen, suchen die Spieler nach den wertvollen Gewürzblasen, um die umkämpfte Substanz abzuernten. Dabei muss man sich nicht nur vor den meterhohen Sandwürmern in Acht nehmen. Auch andere Fraktionen wollen sich das Spice unter den Nagel reißen. In dem Trailer wird ein Kampf gezeigt, der mit Bodentruppen, verschiedenen Fahrzeugen und in der Luft ausgetragen wird. Die Kämpfe sollen den Entwicklern zufolge in der Third-Person-Perspektive ausgetragen werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Dune: Awakening, The Game Awards 2022.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren