The Last of Us: PC-Termin enthüllt und Vorbestellungen gestartet

The Last of Us:

"The Last of Us Part I" erscheint im kommenden Jahr für den PC. Im Zuge der Game Awards wurden der Termin genannt und ein Preorder-Trailer veröffentlicht.

Nachdem Sony lange Zeit weitgehend einen Bogen um den PC machte, ist das Unternehmen nunmehr bestrebt, die großen Blockbuster der PlayStation-Studios auch für den Rechenknecht zur Verfügung zu stellen.

Das gilt nicht zuletzt für „The Last of Us Part I“, das heute einen PC-Termin erhielt und demnach ab dem 3. März 2023 auf dieser Plattform gespielt werden kann.

Bei Steam und im Epic Store vorbestellbar

Vorbestellungen von „The Last of Us Part I“ sind auf Steam und im Epic Games Store möglich. Der Titel schlägt auf beiden Plattformen mit 59,99 Euro zu Buche. Vorbesteller erhalten die folgenden Bonusgegenstände:

Bonus-Zusätze zur Verbesserung der Fähigkeiten

Bonus-Waffenteile zur Verbesserung des Arsenals

Passend zum Start der Vorbestellungen wurde ein kurzer Trailer veröffentlicht, der unter anderem einige positive Pressezitate in den Fokus rückt, die auf der PS5-Version des Titels basieren.

Die Entwicklung des Ports habe den Machern die Möglichkeit gegeben, das Spiel „auf neue Art zu öffnen“, meint der Game Director Matthew Gallant. „Wir haben dieses Jahr viel aus der Entwicklung von Uncharted: Legacy of Thieves Collection auf PC gelernt und freuen uns sehr, auch The Last of Us Part I auf dem PC heimisch zu machen.“

Nachdem „The Last of Us Part I“ für den PC einen Veröffentlichungstermin erhielt, stellt sich die Frage, welche Pläne es für „The Last of Us Part II“ gibt. Der Titel wurde bislang nur als PS4-Version veröffentlicht, kann aber dank der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 gespielt werden. Ein Performance-Patch sorgte auf der neuen Konsole zudem für Verbesserungen.

Nach der ursprünglichen Veröffentlichung von „The Last of Us“ im Jahr 2013 für die PS3 und der anschließenden Remaster-Version für die PS4 kam der Titel im September dieses Jahres als Remake für die PS5 auf den Markt. Unser Test zur zuletzt veröffentlichten Version von „The Last of Us“ öffnet sich nach einem Klick auf den Link.

