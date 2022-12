The Lords of the Fallen: Gameplay-Teaser-Trailer zum New-Gen-RPG

The Lords of the Fallen:

Das Reboot "The Lords of the Fallen" zeigt sich in einem neuen Trailer, der Einblicke in das Gameplay gewährt. Erscheinen wird der Titel im kommenden Jahr für die aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie für den PC.

Der Publisher CI Games und der Entwickler Hexworks haben zu „The Lords of the Fallen“ einen Gameplay-Teaser-Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in den Titel gewährt und unterhalb dieser Zeilen gestartet werden kann.

Der Teaser-Trailer, der von Milly Alcock gesprochen wird, wurde laut Hersteller vollständig im Spiel aufgenommen und bietet einen ersten Einblick in die Fantasiewelt, die exklusiv für PC und Konsolen der neuen Generation entwickelt wird.

Zahlreiche Waffen und mächtige Magie

„The Lords of the Fallen“ spielt mehr als tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und konzentriert sich auf eine Welt, die in das Reich der Lebenden und der Toten geteilt ist. Spieler müssen zwischen den beiden miteinander verbundenen Reichen hin- und herreisen, wobei ihnen „einzigartigen Wege, Nebenquests, NPCs, Feinde und Schätze“ begegnen.

Die Welt von „The Lords of the Fallen“ ist laut der Angabe des Publishers mehr als fünfmal so groß ist wie die des Vorgängers. Und Spieler müssen sich darin auf „schnelle Kämpfe mit einer breiten Palette an Waffen und mächtiger Magie“ einstellen, während sie sich „einen blutigen Weg durch dämonische Horden, untote Schrecken und gewaltige Bosse bahnen“. Zu den Features von „The Lords of the Fallen“ gehört ein nahtloser Online-Mehrspielermodus.

„Überwältigt von der phänomenalen Resonanz auf unseren Ankündigungstrailer konnten wir es gar nicht abwarten, die gezeigten Konzepte im Spiel zu zeigen und die Thematik und Qualität von The Lord of the Fallen in den Vordergrund zu rücken“, so der Creative Director Cezar Virtosu in der heutigen Pressemeldung.

Das mit der Unreal Engine 5 entwickelte Reboot des 2014er Spiels „Lords of the Fallen“ wird nächstes Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht. Nachfolgend erwartet euch der Gameplay-Teaser zum kommenden Spiel:

