Wild Hearts: Neuer Trailer zeigt Amaterasu, den Deathstalker und mehr

Unter den Titeln, die im Zuge der The Game Awards 2022 in der heutigen Nacht gezeigt wurden, befand sich wie bereits im Vorfeld des Events angekündigt das Action-Rollenspiel „Wild Hearts“.

Dieses wurde in Form eines neuen Trailers vorgestellt, in dem euch drei weitere Kemono präsentiert werden, die in der Welt von „Wild Hearts“ für Angst und Schrecken sorgen. Zum einen haben wir es hier mit dem bereits bekannten Deathstalker zu tun. Darüber hinaus warten erste Eindrücke zur mächtigen Amaterasu und dem optisch eindrucksvollen Golden Tempest, die darauf warten, von euch und eurer Gruppe erjagt zu werden.

Riskiert also einen Blick.

Entwickler versprechen ein einzigartiges Crafting-System

Offiziellen Angaben zufolge verschlägt es euch in „Wild Hearts“ in eine Welt, die von der japanischen Mythologie inspiriert wurde. Selbiges gilt für die Kemono, die aus zunächst unerklärlichen Gründen den Frieden in der Welt und den Fortbestand der Menschheit gefährden. Nun liegt es an mutigen Jägern, Jagd auf die teilweise bildschirmfüllenden Monster zu machen und diese in die Schranken zu weisen.

Damit ihr dabei stets die passende Ausrüstung am Mann beziehungsweise an der Frau habt, wird euch laut offiziellen Angaben ein einzigartiges Crafting-System geboten, auf das zu einem späteren Zeitpunkt genauer eingegangen werden soll. Die Kampagne von „Wild Hearts“ wird euch laut den Entwicklern von Omega Force etwa 30 Stunden beschäftigen. Nach den Credits ist aber noch lange nicht Schluss, da zudem ein umfangreiches Endgame geboten wird.

„Wild Hearts“ erscheint am 17. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

