Diablo 4: Director spricht über die Post-Launch-Unterstützung – Season Pässe, Erweiterungen und mehr

Am 6.6.2023 soll Blizzard Entertainments Action-Rollenspiel „Diablo 4“ unter anderem für die PlayStation 5 erscheinen. Jedoch hat der Director Joe Shely in einem ausführlichen Interview mit Eurogamer verraten, dass der Launch lediglich der Beginn einer langen Reise sein wird.

Volle Teamstärke für die Zusatzinhalte

Die Entwickler nutzen die gängigen modernen Monetarisierungsmöglichkeiten, um die Spieler auch langfristig an „Diablo 4“ zu binden. Neben einem Echtgeld-Shop werden kostenpflichtige Battle bzw. Season Pässe und Premium-Erweiterungen zum Kauf anregen.

„Der Launch von Diablo 4 ist nur der Anfang. Das Team, das Diablo 4 baut, wird dazu übergehen, am Live-Service und unseren Erweiterungen für das Spiel zu arbeiten“, sagte Shely. „Wir werden regelmäßige Erweiterungen veröffentlichen, die neue Geschichten, neue Quests, neue Klassen haben ─ die Art an Dingen; und unser Live-Service, der alle drei Monate Saisons bieten wird, die große neue saisonale Funktionen in einem viel größeren Maßstab, wie wir es in Sachen wie Diablo 3 gesehen haben, beinhalten wird, da alle Leute, die das Spiel erschaffen, an den Saisons und den Erweiterungen arbeiten werden. Und ja, es wird einen Season Pass bieten, der als ein Begleiter zu jeder Saison und deren saisonalen Funktionen dienen wird.“

Im Weiteren betonte Shely, dass alle saisonalen Funktionen sowie die saisonale Erfahrung komplett kostenfrei sein werden. sodass jeder Spieler Zugang zu diesen Inhalten erhält. Durch den Season Pass wird man wiederum zusätzliche kosmetische Inhalte und andere „coole Sachen“ erhalten. Weder die Dinge im Season Pass noch im In-Game-Shop sollen den Spieler mächtiger machen. Sie sollen ausschließlich kosmetischer Natur sein.

„Diablo 4“ befindet sich für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC in Entwicklung. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

