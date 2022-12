Media Molecule: Studio-Mitgründer Kareem Ettouney verlässt die LittleBigPlanet-Macher

In einer aktuellen Mitteilung gaben die britischen Entwickler von Media Molecule bekannt, dass Anfang des kommenden Jahres einer der bekanntesten Köpfe der „LittleBigPlanet“- und „Dreams“-Macher von Bord gehen wird.

Die Rede ist von Kareem Ettouney, der genau wie Creative-Director Mark Healey und die beiden technischen Direktoren Alex Evans and Dave Smith zunächst bei Lionhead („Fable“) angestellt war und im Jahr 2006 zu den Studiogründern von Media Molecule gehörte. Laut der Mitteilung gehörte Ettouney vom ersten Tag an zu den wichtigsten Kräften von Media Molecule und war maßgeblich für die kreative Richtung, in die sich das UK-Studio entwickelte, verantwortlich.

Der Abschied wird mit der Community gefeiert

„Seit dem ersten Tag hat Kareem entscheidend dazu beigetragen, das Aussehen, das Gefühl und zweifellos das Ethos dessen, wer wir sind und was wir bei Media Molecule tun, zu definieren. Wir sind für immer dankbar für alles, was er für uns und unsere Community getan hat“, führte Media Molecule aus und wies darauf hin, dass der Abschied von Ettouney in Form eines Livestreams erfolgt, in dem noch einmal sein Wirken zelebriert wird.

Das Studio weiter: „Es würde sich für Kareem nicht richtig anfühlen, ohne einen persönlichen Abschied von der Community zu gehen. Daher werden wir am 17. Januar 2023 live mit ihm streamen. Wir werden auf seine Zeit bei Media Molecule zurückblicken und uns einige seiner persönlichen Dreams-Highlights ansehen.“

Wohin der Weg von Kareem Ettouney nach seinem Abschied von Media Molecule führen wird, wurde bisher nicht verraten.

An update from Media Molecule HQ. 💜 pic.twitter.com/y6fdZgA8ig — Media Molecule (@mediamolecule) December 9, 2022

