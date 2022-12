PlayStation-Adventskalender 2022: Verdient Credits und gewinnt Preise – Tag 11

Auch in diesem Jahr können PlayStation-Spieler an den letzten Tagen vor Weihnachten zahlreiche Preise gewinnen. Sony hat den Adventskalender mit reichlich Preisen gestartet.

Update vom 11. November 2022: Am dritten Advent gibt es wieder einen besonderen Gewinn. So verlost Sony das Smartphone Xperia 5 IV, das bei einem Kauf ein ordentliches Sümmchen kosten würde. Zudem bekommen Gewinner des Hauptpreises die Anniversary Edition von „Gran Turismo 7“. Als Nebenpreis gibt es die Gold Edition von „Resident Evil Village“.

Hauptpreis: Xperia 5 IV und „Gran Turismo 7“ als Anniversary Edition

Xperia 5 IV und „Gran Turismo 7“ als Anniversary Edition Nebenpreis: 3 x „Resident Evil Village“ in der Gold Edition

Update vom 10. Dezember 2022: Der PlayStation-Adventskalender nähert sich schon der Halbzeit. Allerdings lohnt sich die Teilnahme auch weiterhin. Verlost werden heute eine Collector’s Edition von „Doom Eternal“ und als Nebenpreise das Spiel samt Steelbook. Ebenfalls ist auf dem Bild des Hauptpreises eine PS4 Pro abgebildet, die in der Gewinnbeschreibung aber nicht explizit erwähnt wird.

Hauptpreis: Collectors Edition von Doom Eternal samt Helm

Collectors Edition von Doom Eternal samt Helm Nebenpreis: 3 x Doom Eternal mit Key-Chain und Steelbook

Update vom 9. Dezember 2022: Gewinner der heutigen Preise können sich auf Spielepakete von Electronic Arts einstellen, die Spiele wie „It Takes Two“ und „Need for Speed Ubound“ umfassen.

Hauptpreis: Spielepaket mit fünf Spielen und einem Erweiterungspack

Spielepaket mit fünf Spielen und einem Erweiterungspack Nebenpreis: 3 Spielepakete mit je zwei Spielen und einem Erweiterungspack

Update vom 8. Dezember 2022: Der Gewinn hinter dem heutigen Türchen entfacht in den heimischen vier Wänden stimmungsvolles Licht. So werden unter anderem Lichtleisten verlost.

Hauptpreis: Nanoleaf Ultra Black Shapes in der Limited Edition (Lichtleisten), „Saint’s Row Notorious Edition“ und 4 Postkarten

Nanoleaf Ultra Black Shapes in der Limited Edition (Lichtleisten), „Saint’s Row Notorious Edition“ und 4 Postkarten Nebenpreis: Nanoleaf Essentials Lightstrip Starter Kit

Update von 7. Dezember 2022: Das Basketballspiel „NBA 2K23“ steht heute im Mittelpunkt des PlayStation-Adventskalenders. Der Hauptpreis setzt sich aus der Deluxe Edition, einem von Devin Booker signiertem Trikot und einem DualSense-Controller zusammen. Zudem wird die Standardversion von „NBA 2K23“ verlost.

Hauptpreis: Deluxe Edition von „NBA 2K23“, signiertes Trikot und DualSense

Deluxe Edition von „NBA 2K23“, signiertes Trikot und DualSense Nebenpreis: 3 x Standardversion von „NBA 2K23“

Update vom 6. Dezember 2022: Am heutigen Nikolaustag gibt es die volle Portion „God of War Ragnarök“. Beim Hauptpreis handelt es sich um unter anderem um die Jötnar Edition. Gewinner der Nebenpreise erhalten jeweils ein Merchandising-Paket.

Hauptpreis: „God of War Ragnarök: Jötnar Edition“ plus DualSense-Controller

„God of War Ragnarök: Jötnar Edition“ plus DualSense-Controller Nebenpreis: 3 x Merchandise-Paket zu „God of War Ragnarök“

Update vom 5. Dezember 2022: Zum Wochenstart geht es mit „Tiny Tina’s Wonderland“ weiter. Zu den Preisen des Tages gehören:

Hauptpreis: Chaotic Great Edition von „Tiny Tina’s Wonderland“

Chaotic Great Edition von „Tiny Tina’s Wonderland“ Nebenpreis: 3 x Fanpaket zu „Tiny Tina’s Wonderland“ sowie das Wrestlingspiel „WWE 2K22“

Update vom 4. Dezember 2022: Sämtliche Gewinne wurden zwar längst aufgedeckt. Aber wer sich dennoch täglich überraschen lassen möchte, kann auch heute einen Blick auf den Adventskalender von PlayStation werfen. Heute mit dabei sind:

Hauptpreis: Mobiler Lautsprecher Sony SRS-XG300 und ein großes Anime-Paket mit Spielen und Filmen

Mobiler Lautsprecher Sony SRS-XG300 und ein großes Anime-Paket mit Spielen und Filmen Nebenpreis: 3 x „Let’s Sing Abba“ inkl. je 2 Mikrofone

Update vom 3. Dezember 2022: Auch die Preise am dritten Tag der Aktion können sich sehen lassen. Mit dabei ist unter anderem eine Sitzsack-Kombi für mehr Bequemlichkeit beim Zocken:

Hauptpreis: Sitzsack-Kombination von Gamewarez und Codes für „World of Warships“

Sitzsack-Kombination von Gamewarez und Codes für „World of Warships“ Nebenbreis: 3x DualSense-Controller im „God of War“-Look

Update vom 2. Dezember 2022: Welche Gewinne am zweiten Tag der Adventsaktion auf teilnehmende Spieler warten, verrät ein Blick hinter das entsprechende Türchen. Heute zu gewinnen gibt es:

Hauptpreis: Fanpaket zu „Marvels Midnight Suns“ samt Rucksack, Hoody, Sticker und Legendary Edition des Spiels

Fanpaket zu „Marvels Midnight Suns“ samt Rucksack, Hoody, Sticker und Legendary Edition des Spiels Nebenpreis: Standardversion von „Marvels Midnight Suns“

Meldung vom 1. Dezember 2022: Sony hat den jährlichen PlayStation-Adventskalender gestartet. Einmal mehr können Teilnehmer allerlei größere und kleinere Preise abstauben.

Auch in diesem Jahr setzt das Unternehmen auf ein Credits-System. Diese können verdient und in Tickets investiert werden, die euch eurem Wunschgewinn ein Stückchen näherkommen lassen. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Informationen zum Gewinnspiel zusammengefasst.

So verdient ihr die Credits:

250 Credits gibt es für jeden Tag, an dem ihr euch beim Adventskalender einloggt.

1.000 Credits werden für die Beantwortung der täglichen Quizfrage vergeben.

Die Teilnahme an der Umfrage des Tages bringt 500 Credits.

Freunde über euren persönlichen Link einladen beschert euch 3.000 Credits.

Aufgaben und Minispiele: Videos anschauen: 150 Credits alle 30 Sekunden. Links besuchen: 1.000 Credits. Nutzung der Spiele Memory, magisches Auge und Bist du schnell genug: jeweils 750 Credits.

Mit Twitter verbinden und folgen: 2.000 Credits.

Für die Aktivierung der Push-Nachrichten gibt es 1.500 Credits.

PlayStation Plus-Mitglieder erhalten als Dankeschön einmalig 1.500 Credits.

Auf den PlayStation-Kanälen (Facebook, Instagram, Twitter) werden regelmäßig Codes veröffentlich, mit denen Credits freigeschaltet werden können.

Spieler, die häufig an Aufgaben und Spielen teilnehmen, werden zusätzlich belohnt. Sobald sie 5, 10 oder 15 Mal mitgemacht haben, greift der Credits-Booster und beschert zusätzlich 5000, 7.500 oder sogar 10.000 Credits.

Credits einsetzen und Gewinnchancen erhöhen

Die für die genannten Aktivitäten verdienten Credits können für Tickets eingelöst werden. Jedes Ticket kostet 750 Credits. Und es können so viele von ihnen gekauft werden, wie es der Kontostand hergibt, was die Gewinnchancen erhöht. Nach dem Kauf eines oder mehrerer Tickets nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel des Tages teil.

Auch einen Blick in die Zukunft könnt ihr mit den Credits werfen. Mit dem Einsatz von 3.000 Credits darf hinter jedes Türchen der folgenden Tagen geblickt werden, sodass ihr herausfinden könnt, ob ihr eure Credits besser aufheben solltet.

Der Hauptgewinn des heutigen Tages ist beispielsweise ein Inzone M9-Monitor von Sony. Er ist mit einem 27-Zoll-Display und 4K HDR ausgestattet. Beim Nebenpreis handelt es sich um die 25th Anniversary Edition von „Gran Turismo 7“.

Die Übersichtseite des PlayStation-Adventskalenders öffnet sich hier. Das Dashboard, über das ihr direkt teilnehmen können, ist hier verlinkt.

