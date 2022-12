Armored Core 6 Fires of Rubicon: Bosskämpfe sind das Highlight – die Gründe für das Setting

Armored Core 6 Fires of Rubicon:

Im Gegensatz zu vorherigen Veröffentlichungen von From Software gehört „Armored Core VI“ nicht zu den Soulsborne-Titeln. Trotzdem ist ein Element enthalten, das „Elden Ring“ und Co. auszeichnet: Die gewaltigen, anspruchsvollen Bosskämpfe. Director Masaru Yamamura verspricht nämlich, dass dieses Kern-Feature im neuen Mech-Spiel deutlich erkennbar ist.

„Die Bosskämpfe sind das Highlight des Spiels“, macht Yamamura klar. Dabei sei die typische Essenz, die gegnerischen Züge zu lesen, absolut vorhanden.

Anschließend geht der Director näher auf das Kampfsystem ein: In diesem Titel sind sowohl der Feind als auch die eigene Maschine aggressiv und gewalttätig in ihren Angriffen. Wir entwickeln das Spiel so, dass die Spieler die dynamischen und intensiven Bosskämpfe genießen können, die nur Mechas bieten können. Zusammen mit den einzigartigen Aspekten der Reihe, beispielsweise wie man die richtigen Teile zusammensetzt, um es mit den stärksten Gegnern aufzunehmen.“

Laut Präsident Hidetaka Miyazaki habe man aber „keine bewussten Anstrengungen unternommen“, um den Shooter Soulsborne-ähnlich zu gestalten. Ihr solltet also kein „Dark Souls“ mit Mech-Robotern erwarten. Stattdessen soll der Fokus weiterhin auf den vollständig anpassbaren Mechs liegen.

Team bleibt dem postapokalyptischen Setting treu

Jedoch ähneln nicht nur die Bosskämpfe, sondern auch das postapokalyptische Setting den fordernden Action-Rollenspielen. Myazaki nannte zwei wesentliche Gründe dafür.

Grund Nummer Eins: Er habe einen ähnlichen Geschmack wie Naotoshi Zin, der vorherige Präsident von From Software. Grund Nummer zwei: Ein lebhaftes, strahlendes Setting sei nicht die Stärke des japanischen Publishers. Es sei für das Entwicklerteam schlicht und ergreifend einfacher, sich auf das Bewährte zu konzentrieren. Deshalb fiel die Entscheidung erneut auf einen dunklen postapokalyptischen Schauplatz.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ kommt irgendwann nächstes Jahr für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC heraus.

