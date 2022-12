Forspoken: Entwickler erklären die PS5-exklusiven Funktionen

Luminous Productions möchte mit „Forspoken“ ein wahres New-Gen-Erlebnis liefern. Warum das magische Action-Rollenspiel nur auf der PS5 und nicht der PS4 laufen kann, erklärte der Studio-Leiter und Game Director Takeshi Aramaki im Gespräch mit VG247.

Auf der PS4 nicht möglich

„Die volle Leistung herauszuholen, war etwas, das wir von Anfang an anstrebten. Ich glaube also nicht, dass es möglich wäre, Forspoken auf der PS4 zu spielen, weder in Bezug auf die Engine, noch auf die Grafik oder irgendetwas, was wir mit dem Gameplay machen“, erklärte der Japaner.

Das Team hatte also bereits in einem frühen Entwicklungsstadium ein Spiel im Sinn, dass nur auf der PlayStation 5 möglich ist. Die exklusiven Funktionen der Sony-Konsole kommen daher natürlich alle zum Einsatz. So sollen die vielen Zaubersprüche nicht nur optisch schön dargestellt werden, sondern auch in eurer Hand spürbar sein.

Aramaki über die Touch-Feedback-Technologie: „Für die PS5 ist das haptische Feedback etwas, das wir wirklich erforschen wollten – wir halten es selbst für ein wirklich interessantes Feature und wollten sehen, was es leisten kann.“

Generell soll der Spieler eine Menge Controller-Feedback erhalten, das einem verrät, wie gut man spielt. Vorgesehen ist nämlich ein flinker, schneller und aggressiver Spielstil. Über den Controller bekommt ihr angeblich genauso viele Rückmeldungen wie durch die Einblendungen auf dem Bildschirm.

Auch der Lichtbalken des DualSense-Controllers erfüllt eine Funktion: Die Farbe passt sich stets an die Art der Magie an, die ihr gerade benutzt. Zudem werdet ihr Cuff, das magische Armband von Frey, über den Lautsprecher reden hören.

Neben der PS5 kommt „Forspoken“ auch auf den PC. Jedoch haben die Entwickler das Action-RPG von Beginn an auf die PS5 zugeschnitten und dafür optimiert. Zum Beispiel konnte nur hier die Ladegeschwindigkeit maximiert werden. Die bestmögliche Erfahrung bekommen also nur PlayStation-Spieler geboten.

Co-Director Terada wünscht sich: „Forspoken“ soll eines Tages genauso viel Liebe und Respekt wie „Final Fantasy“ bekommen. Ob die neue Marke dafür gut genug bei den Spielern ankommt, erfahren wir am 24. Januar kommenden Jahres.

Quelle: VG247

