Gran Turismo 7: Update mit fünf neuen Fahrzeugen – Teaser zeigt Silhouetten

Schon in dieser Woche wird für "Gran Turismo 7" ein weiteres Update freigeschaltet. Es bringt fünf neue Fahrzeuge in das Rennspiel. Sie zeigen sich in einem Tweet von Kazunori Yamauchi.

Seit dem holprigen Launch von „Gran Turismo 7“ im März dieses Jahres wurde das Rennspiel regelmäßig mit Updates erweitert, die neben verschiedenen Ergänzungen und Korrekturen kontinuierlich neue Fahrzeuge in das Spiel brachten.

Auch die Veröffentlichung des Dezember-Updates steht unmittelbar bevor. Und einmal mehr sorgte der Serienschöpfer Kazunori Yamauchi im Vorfeld für einen Teaser, der die Fahrzeug-Neuzugänge anhand ihrer Silhouetten zeigt. Passend zum bevorstehenden Weihnachtsfest können sich Besitzer von „Gran Turismo 7“ diesmal auf fünf Fahrzeuge einstellen.

Update wohl am Donnerstag

Laut Yamauchi wird das neue Update in dieser Woche zum Download bereitgestellt, was wohl bedeutet, dass am Donnerstag mit der Bereitstellung gerechnet werden kann. Es würde dem Muster vorangegangener Updates dieser Art entsprechen.

Der 15. Dezember 2022 würde ebenfalls zu den bereits kommunizierten Plänen für eines der abgebildeten Fahrzeuge passen. Es ist der Ferrari Vision Gran Turismo. Er wurde bei den World Finals in Monaco vorgestellt und wird am Donnerstag für alle Spieler, die an der Zuschauerkampagne im Livestream der World Finals teilgenommen haben, freigeschaltet. Die restlichen Spieler sind eine Woche später an der Reihe.

Laut GT Planet verstecken sich hinter den Silhouetten ebenfalls ein Toyota Celica ST205 (oben rechts) und ein Bugatti Chiron (unten rechts). Unten links könnte die Alfa Romeo Giulia GTAm zu sehen sein, während oben links eine Chevrolet Corvette der C8-Generation vermutet wird.

Doch nicht nur neue Fahrzeuge werden mit dem kommenden Update für „Gran Turismo 7“ in das Rennspiel aufgenommen. Ebenso sind in der Regel neue Strecken oder Streckenvariationen, Menübucheinträge und Verbesserungen mit von der Partie. Sobald die formelle Ankündigung des Updates und der Changelog folgen, erfahrt ihr es bei uns.

„Gran Turismo 7“ kam im März dieses Jahres für PS4 und PS5 auf den Markt. Kürzlich betonte Yamauchi, dass es Polyphony Digital und Sony in Erwägung ziehen, das Spiel auf den PC zu bringen. Viele Fans würden sich ebenfalls über einen Support für das im Februar 2023 erscheinende Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 freuen.

