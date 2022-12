Cyberpunk 2077: Phantom Liberty laut Elba mit „tiefgründigster Erzählung aller Zeiten“

Bei den Game Awards 2022, die in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember ausgestrahlt wurden, gab es auch einen neuen Trailer zu der kommenden Erweiterung von „Cyberpunk 2077“ zu sehen. Der Clip enthüllte einen neuen Charakter, der von dem bekannten britischen Schauspieler Idris Elba verkörpert wird.

Elba selbst hatte über Twitter zuletzt nur lobende Worte für die Erweiterung übrig. Phantom Liberty soll irgendwann 2023 für die aktuellen Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Die älteren Konsolen PlayStation 4 und Xbox One sollen nicht mehr bedient werden.

Idris Elba lobt DLC Phantom Liberty

In dem neuesten Trailer zu dem „Cyberpunk 2077“-DLC wird Phantom Liberty als „story-getriebene Spionage-Thriller-Erweiterung“ beschrieben. In der Geschichte muss sich der eigene Charakter mit dem von Idris Elba gespielten Solomon Reed zusammentun, einem FIA-Agenten der New United States of America.

Die Entwickler von CD Projekt RED bezeichnen Phantom Liberty als „unmögliche Mission der Spionage und des Überlebens“. Auch die lobenden Worte von Idris Elba selbst weisen auf eine verstrickte Erzählung hin. Wie der Schauspieler während den Game Awards 2022 auf Twitter schrieb, soll die Erweiterung die „tiefgründigste Erzählung aller Zeiten“ bieten.

Idris Elba wird nicht das einzige bekannte Gesicht sein, das die Spieler in Phantom Liberty zu sehen bekommen. Auch Keanu Reeves wird in der neuen Geschichte zurückkehren. Wie schon im Hauptspiel wird Reeves auch in Phantom Liberty wieder in die Rolle von Johnny Silverhand schlüpfen. Darüber hinaus wird Sasha Grey die DJane Ash verkörpern und auf dem neuen Radiosender 89.7 Growl FM zu hören sein.

