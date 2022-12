Hogwarts Legacy: Zweiter Gameplay-Showcase angekündigt

Die Entwickler hinter "Hogwarts Legacy" gewähren weitere Einblicke in die Welt des Zauberertitels. Der entsprechende Gameplay-Showcase wurde für den morgigen Abend angekündigt und kann auch in dieser Meldung angeschaut werden.

Während sich die Veröffentlichung von „Hogwarts Legacy“ mit großen Schritten nähert, stellt sich zunehmend die Frage, ob das Gameplay den hohen Erwartungen gerecht wird. Eine weitere Antwort darauf gewährt ein bevorstehender Gameplay-Showcase, der schon am morgigen Mittwoch ausgestrahlt wird. Der entsprechende Stream ist unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

„Eine weitere Reise in die Welt der Zauberer steht an“, schreibt Avalanche im Ankündigungs-Tweet, in dem auch ein kurzer Teaser-Trailer zu sehen ist. Ausgestrahlt wird der Showcase am morgigen 14. Dezember 2022 ab 19 Uhr unserer Zeit.

Weitere Einblicke in die Spielwelt

Wie schon beim vorherigen Showcase wird die Präsentation von einigen Mitgliedern des Entwicklerteams und Community-Gastmoderator Benjamin Snow begleitet. Sie werden voraussichtlich neue Bereiche des Spiels vorstellen. Am Ende des letzten Showcases wurde beispielsweise erwähnt, dass Fans bald sehen werden, was außerhalb des Schulgeländes von Hogwarts liegt.

In einem Folge-Tweet wurden für den Showcase diese Themen bestätigt:

Blick auf den Flug mit einem Besen

Der fortgeschrittene Kampf

Einführung in den Raum der Wünsche

Mit „Hogwarts Legacy“ erwartet die Spieler ein Open-World-Rollenspiel, das Schauplätze in Hogwarts und darüber hinaus erkunden lässt. Dabei gilt es, die verborgene Wahrheit hinter der Zauberwelt aufzudecken.

Vorbestellungen sind nach wie vor möglich. Käufer der Digital Deluxe Edition erhalten einen 72-stündigen Vorabzugang und einige weitere Zusatzinhalte. Vorbestellt werden kann sie im PlayStation Store für 84,99 Euro. Die Standardfassung kostet 69,99 Euro (PS4) bzw. 74,99 Euro (PS5).

Fest steht auch, dass die PlayStation-Versionen von „Hogwarts Legacy“ exklusive Inhalte umfassen. Genannt werden können ein zusätzlicher Dungeon, ein Shopkeeper-Kosmetikset und ein exklusiver Hogsmeade-Shop im Spiel.

Der Launch von „Hogwarts Legacy“ ist nach vorangegangenen Verschiebungen für den 10. Februar 2023 geplant. Sobald das Spiel auf dem Markt ist, wird es für die Plattformen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich sein. Ebenfalls gab Avalanche bekannt, dass der Titel zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Nintendo Switch erscheinen wird.

Nachfolgend ist der für den 14. Dezember 2022 geplante Gameplay-Showcase eingebettet:

