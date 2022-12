Metacritic: Babylon’s Fall und mehr – Das sind die schlechtesten Spiele des Jahres 2022

Langsam aber sicher neigt sich das Videospieljahr 2022 seinem Ende. Passend dazu wurden auf den The Game Awards 2022 in der vergangenen Woche die besten Spiele des Jahres gekürt.

Wenig überraschend ging das von From Software entwickelte Open-World-Rollenspiel „Elden Ring“ als großer Gewinner aus der Preisverleihung hervor und staubte gleich mehrere Awards ab. Zu den weiteren Highlights des Jahres gehörte zudem das im vergangenen Monat für die PlayStation-Konsolen veröffentlichte „God of War: Ragnarök“, das ebenfalls zahlreiche Traumwertungen abstaubte.

Doch wo es Licht gibt, da wartet bekanntermaßen Schatten. Und so wurden auch im Jahr 2022 zahlreiche Titel veröffentlicht, die die hohen Erwartungen der Kritiker beziehungsweise der Community nicht erfüllen konnten oder aus anderen Gründen qualitativ enttäuschten. Zu den bekanntesten Namen gehörte der Coop-Action-Titel „Babylon’s Fall“ aus dem Hause Platinum Games, der sowohl technisch als auch spielerisch mit einigen Problemen zu kämpfen hatte und recht schnell wieder eingestellt wurde.

Trotz allem handelt es sich „Babylon’s Fall nicht um das schlechteste Spiel des Jahres 2022, wie die folgende Auflistung zeigt. Diese liefert euch einen Blick auf die zehn schlechtesten Spiele, die 2022 veröffentlicht wurden. Als Grundlage der Liste fungieren die Durchschnittswertungen auf Metacritic.

Metacritic: Die schlechtesten Spiele des Jahres 2022

1. Postal 4: No Regerts (PC) – 30

2. CrossfireX (Xbox Series X) – 38

3. Babylon’s Fall (PS5) – 41

4. XEL (Switch) – 43

5. Arc of Alchemist (Switch) – 46

6. Zorro: The Chronicles (PS5) – 49

7. The Last Oricru (Xbox Series X) – 50

8. The Waylanders (PC) – 51

9. Kamiwaza: Way of the Thief (PS4) – 52

10. Blade Runner: Enhanced Edition (Switch) – 52

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr 2022 Titel gespielt, die eure Erwartungen nicht erfüllt oder euch gar auf ganzer Linie enttäuscht haben? Verratet es uns in den Kommentaren.

Quelle: Videogames Chronicle

