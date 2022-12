Dead Island 2: Erscheint in Deutschland geschnitten

"Dead Island 2" spielt in Deutschland eine Sonderrolle. Der Titel bekam zwar die USK 18-Einstufung verpasst. Doch dafür mussten die Entwickler kleinere Schnitte vornehmen.

„Dead Island 2“ hat für den deutschen Markt eine Freigabe erhalten, was bedeutet, dass der Zombie-Titel mit einem USK-Siegel die hiesigen Läden erobern kann. Vergeben wurde die Alterseinstufung „Ab 18 Jahre“.

Doch auch wenn sich „Dead Island 2“ mit dieser Einstufung nur an erwachsene Spieler richtet, mussten Schnitte vorgenommen werden, die – so versichert es Plaion – sehr begrenzt sind.

Nur in einem Bereich unterscheidet sich die USK-Version von „Dead Island 2“ von der internationalen Fassung. Sobald die Zombies niedergemetzelt sind, können Spieler in der geschnittenen Fassung nicht mehr mit den Kreaturen interagieren. Alle anderen Spielinhalte blieben offenbar unangetastet.

Die Entscheidung der USK klingt recht paradox. Denn einerseits können die Spieler die Zombies auch in der USK-Version mit allerlei Waffen bearbeiten oder mit einem Molotov-Cocktail braten. Doch wurden die Widersacher einmal niedergemetzelt (oder wie Plaion es formuliert: zerhackt, zu Brei zermalmt oder flambiert), kann ihnen in diesem Zustand kein weiterer Schaden zugefügt werden.

Private Spiele mit internationaler Fassung möglich

Der Publisher weist darauf hin, dass Spieler der USK- und internationalen Versionen über Freundschaftseinladungen und dergleichen Koop-Sessions starten können, sodass in diesem Modus keine Abgrenzung der geschnittenen und ungeschnittenen Versionen von „Dead Island 2“ erfolgt. Allerdings: Internationale Spieler erhalten eine Popup-Nachricht im Spiel mit dem Hinweis, dass für die Dauer der Session die USK-Version aktiviert ist.

Anders sieht es beim öffentlichen Matchmaking aus: Hier können USK-Spieler nur mit anderen USK-Spielern auf Zombiejagd gehen. Spieler der internationalen Version, darunter auch die PEGI-Fassung, werden hingegen nach dem Zufallsprinzip mit anderen internationalen Spielern zusammengewürfelt.

Weitere Meldungen zu Dead Island 2:

„Dead Island 2“ erscheint am 28. April 2023 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. In Kürze soll bei teilnehmenden Händlern ein limitiertes „Dead Island 2“ verfügbar gemacht werden.

Weitere Meldungen zu Dead Island 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren